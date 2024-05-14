Налоговые органы переквалифицировали лицензионные выплаты в дивиденды: спор о налогообложении роялти

Налогоплательщик оспаривает решение налоговой инспекции, которая переквалифицировала лицензионное вознаграждение в дивиденды. Почему налоговые органы отказали в учете данных затрат по налогу на прибыль, и какие аргументы использует налогоплательщик?

Фабула дела

Налогоплательщик (российская компания) выплачивал лицензионное вознаграждение (роялти) своему учредителю — иностранной компании. Эти выплаты были включены в состав расходов при расчете налога на прибыль. Однако налоговая инспекция провела проверку и пришла к выводу, что данные выплаты не соответствуют понятию лицензионного вознаграждения. Инспекция переквалифицировала выплаты в дивиденды, что привело к отказу в их учете в составе расходов по налогу на прибыль.

Налогоплательщик обжаловал это решение, аргументируя, что действия инспекции привели к двойному налогообложению, что противоречит Конвенции об избежании двойного налогообложения между Россией и Израилем от 1994 года. Компания настаивала на том, что выплаты производились на основании лицензионного соглашения, по которому иностранный учредитель предоставил право использования интеллектуальной собственности (ноу-хау).

Позиция ФНС России

ФНС России изучила условия лицензионного соглашения и результаты контрольных мероприятий. Основные выводы:

Несоответствие требованиям статьи 1469 ГК РФ: Технологии, переданные по лицензионному соглашению, не могут считаться объектами, на которые распространяется режим секрета производства. После заключения лицензионного соглашения значительно выросли расходы налогоплательщика, что вызвало сомнения в экономической целесообразности этих выплат.

ФНС также усмотрела нарушение статьи 54.1 НК РФ, поскольку соглашение могло быть направлено на искусственное снижение налоговых обязательств. Затраты по лицензионному соглашению были признаны экономически неоправданными согласно статье 252 НК РФ.

Итог

Жалоба налогоплательщика была отклонена. Налоговая инспекция сохранила свою позицию, согласно которой выплаты роялти были переквалифицированы в дивиденды, а расходы налогоплательщика по налогу на прибыль не подлежат учету.