Мессенджеры захватывают рынок: рост на 5419%! CRM-маркетинг перетягивает клиентов с сайтов

Компании в России активно перестраивают свои маркетинговые стратегии, отдавая предпочтение CRM-каналам. Мессенджеры демонстрируют ошеломляющий рост, в то время как клиенты с сайтов и поисковиков всё реже совершают покупки.

Компании в России меняют свои маркетинговые стратегии и всё больше делают ставку на CRM-каналы. Согласно последним исследованиям, в 19 ключевых отраслях мессенджеры становятся главным драйвером прироста клиентов, показывая поразительный рост — на 5419% по сравнению с 2021 годом.

Этот тренд особенно заметен в таких секторах, как транспорт и логистика. Здесь использование мессенджеров, мобильных приложений и email-рассылок увеличилось в разы. В частности, количество обращений через мессенджеры подскочило в 54 раза, а мобильные приложения выросли на 183%. Email-рассылки, несмотря на свою "традиционность", тоже демонстрируют позитивные результаты, увеличившись на 77%.

Недвижимость занимает второе место по росту эффективности использования мессенджеров, где они выросли на 2485%, а мобильные приложения — на 206%. Даже консервативные email-рассылки в этом сегменте показали рост на 48%.

Но не всё так гладко: количество клиентов, приходящих с рекламы в поисковых сетях или с сайтов, либо остаётся на уровне 2021 года, либо сокращается. Лишь 14 из 21 исследуемой отрасли смогли вернуть прежние уровни посещаемости сайтов, а в восьми отраслях удалось восстановить продажи.

Интересно, что автомобильная отрасль активно тестирует новые инструменты, и хотя мессенджеры здесь тоже показали рост на 631%, мобильные приложения дали негативный результат, снизив конверсию на 11%. Email-рассылки же остаются стабильным каналом с приростом на 45%.

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Этот переход от традиционных онлайн-каналов к мессенджерам и другим CRM-инструментам указывает на глобальный сдвиг в поведении потребителей. В условиях, когда внимание пользователей на сайтах снижается, компании должны адаптироваться и искать новые способы удержания клиентов.

Что это значит для бизнеса?

Для предпринимателей и маркетологов в России это сигнал, что старые подходы к привлечению клиентов через сайты и поисковые сети теряют актуальность. Внимание смещается на более персонализированные каналы взаимодействия, такие как мессенджеры и приложения. Это требует пересмотра стратегий и поиска новых точек роста для увеличения продаж и удержания клиентов.

Похоже, будущее маркетинга в руках тех, кто сумеет адаптироваться и выстроить общение с клиентами через новые каналы. Мессенджеры уже сегодня показывают ошеломляющие результаты и готовы перетянуть внимание и деньги потребителей.

Источники: AdIndex, исследования CRM-каналов 2024 года.