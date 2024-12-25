Миронов предлагает сделать 13-ю зарплату обязательной: инициатива направлена Мишустину

В России может появиться обязательная 13-я зарплата для всех сотрудников, если инициативу председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова поддержат на законодательном уровне. Политик направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

Суть инициативы

Миронов предложил установить норму обязательной выплаты 13-й зарплаты всем работникам не позднее 20 декабря. «Прошу вас оценить данное предложение и дать ответ в установленные законодательством сроки», — говорится в письме, направленном главе правительства.

По мнению инициатора, внедрение обязательной 13-й зарплаты положительно скажется на производительности труда и станет значимой поддержкой для семей с невысокими доходами. Эти выплаты помогут россиянам подготовиться к праздникам, приобрести подарки, накрыть праздничный стол и организовать отдых.

Реальность сегодня

В 2022 году большинство работодателей отказались от новогодних премий: только 21% компаний выплатили бонус всем сотрудникам, а 16% — выборочно. В 2023 году только 13% россиян получали 13-ю зарплату. Особенно часто премии выплачивались в сферах закупок, инвестиций и консалтинга (61%), а в отраслях медицины, рекламы и PR ситуация оказалась менее оптимистичной — около 51% сотрудников остались без поощрений.

Регулярные бонусы чаще выплачиваются в Волгоградской области и Ханты-Мансийском автономном округе, тогда как в Краснодарском крае и Омской области ситуация менее благополучна.

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Законодательные аспекты

Сейчас выплата 13-й зарплаты регулируется исключительно внутренними документами компаний, что делает её добровольной. Если инициатива Миронова будет принята, обязательный предновогодний бонус закрепят в Трудовом кодексе, и контроль за его выполнением станет делом государства.

Почему это важно?

Средний праздничный бюджет россиян на Новый год в 2024 году составит 21 тыс. рублей на человека, что на 7% больше, чем в 2023 году. В условиях растущих расходов дополнительные средства перед праздниками станут значимой помощью для большинства семей.

Будет ли инициатива принята — покажет время. Однако поддержка на государственном уровне может дать россиянам больше уверенности в стабильности доходов.