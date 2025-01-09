Регулирование маркетплейсов: новый законопроект удивил мягкостью

Сентябрь 2025 года станет новой эпохой для цифровых платформ в России — в силу вступит закон «О платформенной экономике». Однако его итоговая версия оказалась намного мягче, чем ожидалось. Что это значит для участников рынка и почему некоторые министерства уже выражают сомнения?

Минэкономразвития, совместно с Минпромторгом и Минцифры, представило законопроект, который призван положить конец конфликтам между платформами, курьерами, исполнителями и потребителями. Документ регулирует обмен данными с ФНС, отношения между сторонами, но в то же время позволяет маркетплейсам работать с исполнителями на основании гражданско-правовых договоров.

📌 Гражданско-правовые отношения вместо трудовых

Согласно документу, платформа обязана предоставлять исполнителям материальные и нематериальные бонусы за участие в добровольном социальном страховании. Однако гарантировать обязательные социальные пакеты или страховые взносы платформы не будут.

Минтруд уже высказывает обеспокоенность — эта норма легализует практику, при которой исполнители остаются без социальных гарантий.

📌 Контроль рабочих условий и нагрузок

Законопроект обязывает платформы следить за числом рабочих часов и условиями труда исполнителей в случаях опасного или вредного производства. Вводится ограничение на максимальный объем тяжестей для перевозки.

📌 Маркетплейсы как драйвер экономики

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что маркетплейсы до сих пор работали в условиях, которые позволяли быстро развивать отрасль. «Они создавали конкуренцию традиционной рознице, жестко регулируемой десятками законов», — отмечает глава АКОРТ Игорь Караваев.

Однако на фоне бурного роста сектора возник правовой дисбаланс. Новый закон, несмотря на мягкость, вводит «правила игры», чтобы уравновесить интересы сторон.

📌 Когда ждать изменений?

Законопроект должен вступить в силу 1 сентября 2025 года. Пока он проходит общественное обсуждение, но уже вызвал споры в экспертном сообществе.

Что это значит для вас?

Для исполнителей это возможность получить больше прозрачности, но без жестких обязательств от платформ. Для маркетплейсов — шанс сохранить гибкость работы. А для рынка в целом — первые шаги к долгожданному регулированию.

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