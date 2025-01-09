Регулирование маркетплейсов: новый законопроект удивил мягкостью

Минэкономразвития, совместно с Минпромторгом и Минцифры, представило законопроект, который призван положить конец конфликтам между платформами, курьерами, исполнителями и потребителями. Документ регулирует обмен данными с ФНС, отношения между сторонами, но в то же время позволяет маркетплейсам работать с исполнителями на основании гражданско-правовых договоров.
📌 Гражданско-правовые отношения вместо трудовых
Согласно документу, платформа обязана предоставлять исполнителям материальные и нематериальные бонусы за участие в добровольном социальном страховании. Однако гарантировать обязательные социальные пакеты или страховые взносы платформы не будут.
Минтруд уже высказывает обеспокоенность — эта норма легализует практику, при которой исполнители остаются без социальных гарантий.
📌 Контроль рабочих условий и нагрузок
Законопроект обязывает платформы следить за числом рабочих часов и условиями труда исполнителей в случаях опасного или вредного производства. Вводится ограничение на максимальный объем тяжестей для перевозки.
📌 Маркетплейсы как драйвер экономики
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что маркетплейсы до сих пор работали в условиях, которые позволяли быстро развивать отрасль. «Они создавали конкуренцию традиционной рознице, жестко регулируемой десятками законов», — отмечает глава АКОРТ Игорь Караваев.
Однако на фоне бурного роста сектора возник правовой дисбаланс. Новый закон, несмотря на мягкость, вводит «правила игры», чтобы уравновесить интересы сторон.
📌 Когда ждать изменений?
Законопроект должен вступить в силу 1 сентября 2025 года. Пока он проходит общественное обсуждение, но уже вызвал споры в экспертном сообществе.
Что это значит для вас?
Для исполнителей это возможность получить больше прозрачности, но без жестких обязательств от платформ. Для маркетплейсов — шанс сохранить гибкость работы. А для рынка в целом — первые шаги к долгожданному регулированию.
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Комментарии7
Интересный проект, но непонятно, как будут контролировать соблюдение ограничений на рабочие условия и нагрузки. Кто конкретно будет проверять? Или это очередная «добровольно-принудительная» ответственность для платформ?
Ну, я всё равно не уверен, что этот закон решит проблемы работников. У нас ведь слишком часто получается, что «добровольность» на практике превращается в обязательство, но без гарантий.
Согласна с тобой. Вроде бы и шаг вперёд, но пока не прописаны конкретные механизмы контроля, это может остаться на бумаге. Рынок ждёт чёткости.
Не думаю, что это такой уж шаг назад. Главное, что законодатель пытается создать хоть какой-то порядок. Сильно жесткие правила могут просто затормозить развитие платформ.