⏰Сколько лет нужно работать, чтобы получать пенсию 25 000 рублей

Как рассчитывается пенсия по старости?
Для расчета пенсии по старости используется формула:
СП = ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ)
Где:
СП — страховая пенсия,
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы),
СПК — стоимость пенсионного коэффициента (балла),
ФВ — фиксированная выплата,
КвФВ — коэффициент повышения фиксированной выплаты (в зависимости от возраста).
Размер индивидуального пенсионного коэффициента зависит от суммы страховых взносов, которые работодатель делает за вас. За каждый год работы начисляется определенное количество баллов, которое пропорционально вашему доходу и взносам.
Ошибки в налогах и учете могут серьезно повлиять на репутацию и прибыль компании.
Не допустите их! Пройдите курс «Профессия бухгалтер с нуля» и научитесь вести учет, работать с налогами, 1С и кадровым документооборотом.
Всего за 4900 ₽ вы получите актуальные знания для 2025 года и сертификат о завершении курса!
Как получить пенсию в 25 000 рублей?
Для того чтобы получить пенсию в размере 25 000 рублей, нужно понять, сколько пенсионных баллов необходимо для такого размера пенсии.
С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного балла составит 142,76 рубля.
Фиксированная выплата (ФВ) с 2025 года составит 8 728,73 рубля.
Минимальная зарплата (МРОТ)
Для минимальной зарплаты, которая в 2024 году составляла 16 242 рубля в месяц (МРОТ), расчет пенсии будет следующим:
Сумма страховых взносов за год:
СВ = 16 242 рубля × 12 × 22% = 42 878,88 рубля
Индивидуальный пенсионный коэффициент за год:
ИПК = (42 878,88 / 2 225 000) × 10 = 0,192 балла
Чтобы получить 25 000 рублей пенсии, необходимо накопить:
ИПК × 142,76 + 8 728,73 = 25 000
Решив уравнение, получаем, что для пенсии в 25 000 рублей необходимо 116,57 баллов.
Чтобы накопить 116,57 баллов при минимальной зарплате (МРОТ), потребуется:
116,57 / 0,192 ≈ 608,5 лет
Этот расчет показывает, что с минимальной зарплатой даже за всю жизнь работы невозможно накопить нужное количество пенсионных баллов для пенсии в 25 000 рублей.
Средняя зарплата по России
Средняя зарплата по России в 2024 году составляла примерно 50 000 рублей в месяц. Давайте рассчитаем пенсию для такого уровня дохода:
Сумма страховых взносов за год:
СВ = 50 000 рубля × 12 × 22% = 132 000 рубля
Индивидуальный пенсионный коэффициент за год:
ИПК = (132 000 / 2 225 000) × 10 = 0,593 балла
Чтобы получить 25 000 рублей пенсии, снова используем формулу:
ИПК × 142,76 + 8 728,73 = 25 000
Решив уравнение, получаем, что для пенсии в 25 000 рублей необходимо 116,57 баллов.
Для накопления 116,57 баллов при 0,593 балла в год потребуется:
116,57 / 0,593 ≈ 197,6 лет
Таким образом, для того чтобы накопить нужное количество баллов при средней зарплате, нужно работать около 198 лет, что невозможно за одну человеческую жизнь.
Зарплата около 200 000 рублей в месяц
Теперь рассмотрим вариант с зарплатой около 200 000 рублей в месяц. Это довольно высокий доход, который может быть у специалистов, работающих в крупном бизнесе или в высокооплачиваемых профессиях.
Сумма страховых взносов за год:
СВ = 200 000 рубля × 12 × 22% = 528 000 рубля
Индивидуальный пенсионный коэффициент за год:
ИПК = (528 000 / 2 225 000) × 10 = 2,37 балла
Чтобы получить 25 000 рублей пенсии, снова используем формулу:
ИПК × 142,76 + 8 728,73 = 25 000
Решив уравнение, получаем, что для пенсии в 25 000 рублей необходимо 116,57 баллов.
Для накопления 116,57 баллов при 2,37 балла в год потребуется:
116,57 / 2,37 ≈ 49,2 лет
Таким образом, при зарплате 200 000 рублей в месяц для достижения пенсии в 25 000 рублей потребуется работать 49 лет.
Итоги
Минимальная зарплата (МРОТ): для того чтобы получить пенсию в 25 000 рублей, с минимальной зарплатой это невозможно — потребуется 608 лет.
Средняя зарплата: при зарплате в 50 000 рублей в месяц для накопления нужных пенсионных баллов потребуется около 198 лет, что также невозможно.
Зарплата 200 000 рублей: при этом уровне дохода для достижения пенсии в 25 000 рублей нужно работать примерно 49 лет.
Как видим, для того чтобы получить пенсию в 25 000 рублей, необходимо иметь продолжительный трудовой стаж и достаточно высокую заработную плату. В реальной жизни большинству людей для этого придется работать не один десяток лет и оптимизировать свои доходы через дополнительные взносы или инвестирование.
Если есть ошибки, прошу в комментариях указать на них
Комментарии2
Отличная работа! надо будет посчитать сколько будет накоплений если откладывать по 20% от зарплаты на накопительный счет :)
И смешно и грешно.