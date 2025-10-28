Вчера, 27 октября 2025 года, Илон Маск официально запустил Grokipedia — амбициозный проект компании xAI, который позиционируется как "менее предвзятая" альтернатива Википедии. Версия 0.1 платформы вышла в свет с 885 279 статьями, сгенерированными на базе ИИ Grok, но сразу столкнулась с техническими проблемами: сайт временно "упал" из-за наплыва трафика. Маск в своем посте на X (бывший Twitter) написал: "grokipedia версия 0.1 теперь доступна. Версия 1.0 будет в 10 раз лучше, но даже 0.1 лучше Википедии, на мой взгляд". Это событие уже вызвало бурные дискуссии в медиа и среди экспертов по ИИ: от восторгов по поводу "революции в знаниях" до критики за потенциальный правый уклон и фактические ошибки. В этой статье мы разберем, что такое Grokipedia, как она работает и почему она может изменить ландшафт онлайн-энциклопедий.

Илон Маск

Маск анонсировал проект еще в сентябре 2025 года, обвинив Википедию в "либеральной предвзятости" и призвав отказаться от пожертвований в ее пользу. Запуск задержали на неделю, чтобы "очистить от пропаганды", как отметил Маск в посте от 20 октября. Цель — создать "самый точный источник знаний для людей и ИИ", интегрированный с платформой X. Но сможет ли ИИ-энциклопедия с 885 000 статей (против 8+ млн в Википедии) действительно бросить вызов гиганту? Давайте разберем по пунктам.

Что такое Grokipedia и как она работает?

Grokipedia — это онлайн-энциклопедия, полностью сгенерированная ИИ Grok, запущенным xAI в ноябре 2023 года и интегрированным в X. В отличие от Википедии, где статьи редактируют волонтеры, здесь контент создает и "проверяет на факты" Grok — чат-бот с "анти-woke" подходом, как подчеркивает Маск.

Интерфейс предельно прост: главная страница — черный фон с поисковой строкой (пример запросов: "Альберт Эйнштейн" или "Квантовый компьютер"), счетчиком статей и опцией темной темы, где на фоне мерцают белые звездочки — отсылка к космическим амбициям Маска. Статьи включают текст, заголовки и список ссылок в конце, но без иллюстраций. Каждая помечена "fact-checked by Grok" с датой последней проверки. Пользователи могут выделить ошибку и отправить правку — функция для "быстрого исправления", как показал Маск в видео на X.

Техническая основа — Grok AI, который анализирует веб-данные в реальном времени и генерирует "синтетические корректировки". Маск обещает интеграцию с X для "живого обновления" контента. По словам основателя xAI, это "чрезвычайно важно для цивилизации" и шаг к "пониманию Вселенной".

Сравнение с Википедией: плюсы и минусы

Grokipedia явно вдохновлена Википедией: шрифт, структура статей и даже некоторые тексты почти идентичны (например, о PlayStation 5 или Lamborghini). Внизу многих страниц стоит дисклеймер: "Адаптировано из Википедии под лицензией Creative Commons". Маск признал проблему и пообещал исправить к концу 2025 года.

Grokipedia или Википедия

Аспект Grokipedia Википедия Количество статей 885 279 (версия 0.1) Более 8 млн (английская версия) Авторы ИИ Grok (с правками пользователей) Волонтеры (анонимные редакторы) Проверка фактов Автоматическая Grok + пользовательские корректировки Коллективная модерация сообщества Предвзятость Позиционируется как "нейтральный", но с правым уклоном Обвинения в либеральном уклоне Доступность Бесплатно, в т.ч. в России (регистрация ограничена) Полностью открытая Обновления Реальное время через ИИ Ручные правки

Плюсы Grokipedia: быстрая генерация, фокус на "правде без пропаганды" и простота. Минусы: меньший объем, отсутствие иллюстраций и риски ИИ-галлюцинаций. Эксперт по ИИ из The Verge отмечает: "ИИ не может критически мыслить — он просто усредняет данные, усиливая majority bias".

Критика: предвзятость, ошибки и правый уклон

Несмотря на обещания нейтральности, Grokipedia уже обвиняют в "правом уклоне". The Washington Post протестировала статьи и нашла отличия:

Гендер : В Grokipedia — "бинарная классификация на основе биологического пола", без упоминания социальных аспектов (в Википедии: "социальные, психологические и культурные аспекты").

Джордж Флойд : Акцент на криминальном прошлом и здоровье, а не на "убийстве" (в отличие от Википедии).

Илон Маск: Лестный тон — "визионер, смешивающий инновации с провокациями", без скандалов вроде "нацистского жеста" в январе 2025.

Фактические ошибки тоже есть. В статье о DOGE (Департаменте эффективности правительства США) утверждается, что после ухода Маска в мае 2025 Вивек Рамасвами взял "более заметную роль" — но Рамасвами ушел раньше, в январе. Пользователи на X сообщают о "галлюцинациях" в 10–15% статей. Джимми Уэйлс, основатель Википедии, скептичен: "ИИ-модели недостаточно умны, будет много ошибок".

Критики вроде NBC News подчеркивают непрозрачность: "Нет авторов, только ИИ — кто несет ответственность?" Маск отвечает: "Цель — правда, вся правда и ничего кроме правды". Российские СМИ отмечают доступность в РФ, но предупреждают о рисках для "достоверности ИИ-энциклопедии".

Анализ и будущее: влияние на медиа и ИИ

Запуск Grokipedia — часть стратегии Маска по доминированию в ИИ: от Grok 5 (январь 2026) до "Big Diff List" — списка "манипулированных" страниц Википедии для дебуста в Google. Это может повлиять на обучение ИИ: чистые данные от xAI vs. "загрязненные" из Википедии. Дэвид Сакс, "ИИ-царь" администрации Трампа, поддерживает: "Grokipedia бросит вызов доминированию Википедии".

Однако эксперты предупреждают о поляризации: "Консервативная Википедия" усилит эхо-камеры. В России проект интересен для "борьбы с дезинформацией", но критики видят риски "Маска как цензора". Будущее: версия 1.0 обещает "10x лучше", с API для X и фокусом на "критическом мышлении".

Стоит ли переходить на Grokipedia?

Grokipedia — смелый вызов Википедии, но в версии 0.1 она больше эксперимент, чем замена. С 885 000 статей и ИИ-фактами она предлагает свежий взгляд, но предвзятость и ошибки требуют доработки. Маск прав: "Мы не идеальны, но стремимся к истине". Поделитесь в комментариях: заменит ли ИИ-энциклопедия человеческий труд? Или это просто "Wokipedia 2.0" с правым уклоном?)