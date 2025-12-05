Netflix покупает Warner Bros. Discovery и стриминговую площадку HBO Max

Netflix и Warner Bros. Discovery: крупная сделка в мире стриминга Крупнейший стриминговый сервис Netflix объявил о достижении договоренности с Warner Bros. Discovery о покупке киностудии, стримингового сервиса HBO Max и других активов.

Сумма сделки составит 82,7 миллиарда долларов. Это станет знаковым событием для мировой медиаиндустрии и изменит ландшафт стримингового рынка.

Основные моменты сделки

Стоимость сделки: 82,7 миллиарда долларов.

Активы, включаемые в сделку: киностудия Warner Bros., стриминговый сервис HBO Max, а также обширная библиотека фильмов и сериалов, включая франшизы DC Comics, «Гарри Поттер», «Властелин колец» и другие популярные проекты.

Цель сделки для Netflix: расширение контентной линейки, укрепление позиций на рынке и противостояние конкурентам, таким как Amazon и Disney.

Влияние на Warner Bros. Discovery: избавление от долговой нагрузки и возможность сосредоточиться на других направлениях бизнеса.

Аналитик 1С: новая профессия за 6 месяцев



Спрос на 1С-аналитиков растёт. Успейте записаться! Научитесь анализировать бизнес-процессы, работать с базами 1С и станьте IT-специалистом. Официальный диплом — 18 900₽ вместо 59 900₽

Начать учиться по акции

Реакция и опасения

Сделка вызвала обеспокоенность у представителей киноиндустрии, таких как Гильдия режиссеров Америки и Cinema United. Они выразили опасения, что приобретение Netflix может привести к сокращению выпуска фильмов в кинотеатрах и снижению лицензионных сборов.

Аналитики отмечают, что сделка может окончательно закрепить лидерство Netflix на рынке. Слияние позволит компании значительно расширить контентную линейку и усилить позиции в противостоянии с конкурентами.

Сделка между Netflix и Warner Bros. Discovery является историческим шагом, который может кардинально изменить медиаиндустрию. Ожидается, что после одобрения регуляторами Netflix получит доступ к одной из богатейших библиотек и укрепит свои позиции на рынке стриминга.