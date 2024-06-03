За что заблокируют ваш счет?

Государство в лице ФНС борется за обеление бизнеса, а предприниматели в условиях экономического спада воюют за каждую копейку экономии на налогах. И чем ожесточеннее борьба, тем чаще банки блокируют наши счета. Причем далеко не всегда обоснованно. А после сами же (банки) ещё и зарабатывают на этом — выставляя запредельные комиссии за снятие денег с заблокированных счетов.



Вот перечень того, что не нужно делать, чтобы «влететь» на блок и последующий «дорогой» вывод своих средств из банка:

Снимать деньги со счета в тот же день, когда они на него поступили.

Снимать наличными более 600 тыс.руб./месяц без предварительной договоренности с банком. Если нужно снимать больше, то заранее обговорите это с вашим менеджером.

Получать деньги на расчетный счет по «расплывчатым» основаниям.



Одного моего друга ИП-эшника заблокировали за то, что он выставлял счета, указывая в назначении «За информационные услуги». Клиенты платили, указывая именно это назначение. Банк принял это за обналичивание и заблокировал счет. А нужно было всего-навсего указывать более детальное описание услуги и ссылку на договор (№ и дату).