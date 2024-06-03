За что заблокируют ваш счет?

Государство в лице ФНС борется за обеление бизнеса, а предприниматели в условиях экономического спада воюют за каждую копейку экономии на налогах. И чем ожесточеннее борьба, тем чаще банки блокируют наши счета. Причем далеко не всегда обоснованно. А после сами же (банки) ещё и зарабатывают на этом — выставляя запредельные комиссии за снятие денег с заблокированных счетов.
Вот перечень того, что не нужно делать, чтобы «влететь» на блок и последующий «дорогой» вывод своих средств из банка:
Снимать деньги со счета в тот же день, когда они на него поступили.
Снимать наличными более 600 тыс.руб./месяц без предварительной договоренности с банком. Если нужно снимать больше, то заранее обговорите это с вашим менеджером.
Получать деньги на расчетный счет по «расплывчатым» основаниям.
Одного моего друга ИП-эшника заблокировали за то, что он выставлял счета, указывая в назначении «За информационные услуги». Клиенты платили, указывая именно это назначение. Банк принял это за обналичивание и заблокировал счет. А нужно было всего-навсего указывать более детальное описание услуги и ссылку на договор (№ и дату).
Систематично получаете деньги на расчетный счет за услуги/товары/работы, которые не соответствуют вашему ОКВЭДу.
Платите налоговые платежи менее 0,5% от оборота. Банку наплевать, что у вас патент с копеечной налоговой нагрузкой или более того налоговые каникулы. У банка есть строгие рекомендации ЦБ, которых он придерживается. Если вы платите менее 0,5%, то сразу попадаете под взор финмониторинга и, как правило, одновременно под блок. Избежать этого можно, если вы опять же все заранее обсудите с банком.
Платите по расчетному счету «подозрительным» контрагентам существенные суммы. Ещё хуже, если вы платите за то, что не соответствует вашему бизнесу. Например, вы производите окна, а оплачиваете 5 КАМАЗов песка.
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