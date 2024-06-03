Какие риски переводов на карту

Налогом (НДФЛ) облагаются все доходы физического лица. Если я продал какой товар или выполнил работу и за это получил деньги на карту, то, безусловно, с этого дохода мне положено заплатить НДФЛ.
Если же мне кинули коллеги деньги на карту, чтобы я купил подарок шефу или я оплатил совместный обед, то это уже не мой доход. И никакой налог здесь я платить не должен.
Теперь вопрос №1 — как налоговая поймет, где какой случай? Ведь они видят только сумму, дату и плательщика. А значит, у инспекции остаются два варианта действий:
спросить у вас,
или просто начислить налог.
Какой вариант проще? Конечно же, второй. Ведь если они начислят налог необоснованно, то вы сами уже обратитесь к ним. То есть им уже не надо за вами «бегать» с расспросами — вы сами будете это делать.
Вопрос №2 — происходит ли такое уже на практике? Да, происходит.
Пока не часто и в основном со значительными суммами. Но число случаев растет.
Вопрос №3 — как избежать начисления налога? Особенно необоснованного!
Решение на самом деле простое — просить людей, которые вам шлют деньги на карту писать одну из двух фраз:
«займ»,
или «дарение».
Обе эти операции не подлежат налогообложению. И налоговая по выпискам с ваших банковских карт уже сама будет видеть, что у вас не было дохода и налог платить вы не обязаны.
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