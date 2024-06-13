Растет бизнес — падает прибыль. Причина №1

Очень часто, когда бизнес разрастается, его рентабельность снижается. Был один филиал — рентабельность была 20%, стало 5 филиалов рентабельность упала до 13%. Подобная же ситуация возможна и с ростом количества проектов, ассортимента, числа торговых точек и так далее.

Чаще всего за этим кроются 2 причины.



Причина №1 — РОСТ накладных расходов. Размер бизнеса и его сложность растут. Как следствие растут и расходы по его управлению, то есть накладные расходы. Бухгалтерия, юристы, администраторы, кадровики, офис-менеджеры, снабженцы и другие специалисты, которых прежде не было, появляются в компании. И эти накладные расходы начинают пожирать вашу рентабельность. Что делать?

Во-первых, важно не пропустить зарождение этого явления. Для этого каждый месяц проводите простейший анализ ваших расходов — смотрите на 2 цифры.

Первая — это процент ваших накладных расходов в выручке за прошедший месяц. Например, выручка — 500 000 руб. Накладные расходы — 130 000 руб. Процент накладных в выручке = 26%.



Вторая — насколько этот процент изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Например, в предыдущем месяце выручка была равна 480 000 руб., а накладные расходы – 110 000 руб. Процент накладных в выручке составлял 23 %.

Сравниваем 26% и 23% и видим, что накладные пошли в рост. Важно не допускать такого увеличения, а идеально, стремиться к снижению.



Если же доля накладных расходов начала расти, то уходим в цифры и начинаем искать причину. Найдя таковую, приступаем к её устранению. Чаще всего остановить рост накладных расходов позволяют ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ и АВТОМАТИЗАЦИЯ их же.



О второй причине снижения рентабельности расскажу в следующей статье.