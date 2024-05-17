Финансовые пилюли: дебиторка

В такие времена нужно очень взвешенно подходить к вопросам предоставления всех видов денег:



- вложений в бизнес

- выдачи займов

- предоставление отсрочек по платежам

- предоставления товарных кредитов и т.д.



Перед тем как решить ДАТЬ или НЕ ДАТЬ денег, вы должны определить финансовую состоятельность контрагента (клиента, партнера). О том, как это сделать, написано в статье «Чтобы не кинули».



Дальше вы делите всех таких контрагентов на 3 категории:



1) Надежные

2) Не стабильные

3) Проблемные



«Надежным» вы даете деньги.



«Не стабильным» даете только под поручительство третьих лиц. Понятно, что эти третьи лица должны быть «надежными».



«Проблемным» даете деньги под залог ликвидного имущества.



Да, у вас возникают дополнительные заморочки. Да, усложняется бизнес. НО!!!! Вам не придется потом по судам и приставам бегать и вытаскивать свои деньги. А это, поверьте, дольше и, к сожалению, не гарантирует получения вами своих денег обратно.



Пример из недавнего: знакомый влетел на 15 миллионов рублей. Дал товарный кредит, потом судился, получил исполнительный лист и все без толку. Денег у его клиента нет. А знакомый вынужден был закрыть бизнес.