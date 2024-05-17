Про бухгалтерию

ИФНС очень хорошо использует политику давления и запугивания. Причем делает это без фильтрации, по отношению ко всем, не разбираясь у кого «рыльце в пушку», а у кого нет.

Очень эффективно работают письма и вызовы на комиссии. В обоих случаях компанию просто проверяют «на слабо», запугивают, предлагают сдать уточненки и доплатить добровольно, якобы сокрытые налоги.

При этом, вы можете быть кристально честным налогоплательщиком, но давить на вас будут также, как и на реально злостных уклонистов.



Логика налоговой проста и проверена опытом – многие (даже честные) испугаются и что-то да доплатят. И вот, чтобы вашу компанию налоговая не взяла «на слабо», огромное значение имеет роль главного бухгалтера.



По моему опыту если главный бухгалтер не прошел хотя бы одну выездную проверку и не побывал, как минимум на 3 комиссиях, то вероятность того, что его возьмут таки «на слабо» очень высока. И здесь, как всегда, попадает малый бизнес.



Перед ним встают сразу 2 проблемы:



1) откуда взять столько опытных главных бухгалтеров, чтобы на всех хватило;

2) опытный главный бухгалтер может стоить сейчас уже под сотню (в Уфе), что часто просто непосильно для малого бизнеса.



Как быть?



Я вижу только 2 решения:

1) нанимать такого опытного специалиста на неполный рабочий день, или

2) работать с аутсорсинговой бухгалтерской компанией. Пусть у вас на месте будет молодой специалист собирать и обрабатывать первичные документы, а уже опытные специалисты удаленно будут сдавать вашу отчетность и решать вопросы с ФНС. Причем молодой специалист может даже не быть бухгалтером - обрабатывать первичку можно научить и офис-менеджера.



Такое решение представляется мне наиболее выигрышным для малого бизнеса – и по деньгам комфортно и все задачи решаются.