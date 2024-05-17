Про бухгалтерию

Очень эффективно работают письма и вызовы на комиссии. В обоих случаях компанию просто проверяют «на слабо», запугивают, предлагают сдать уточненки и доплатить добровольно, якобы сокрытые налоги.
При этом, вы можете быть кристально честным налогоплательщиком, но давить на вас будут также, как и на реально злостных уклонистов.
Логика налоговой проста и проверена опытом – многие (даже честные) испугаются и что-то да доплатят. И вот, чтобы вашу компанию налоговая не взяла «на слабо», огромное значение имеет роль главного бухгалтера.
По моему опыту если главный бухгалтер не прошел хотя бы одну выездную проверку и не побывал, как минимум на 3 комиссиях, то вероятность того, что его возьмут таки «на слабо» очень высока. И здесь, как всегда, попадает малый бизнес.
Перед ним встают сразу 2 проблемы:
1) откуда взять столько опытных главных бухгалтеров, чтобы на всех хватило;
2) опытный главный бухгалтер может стоить сейчас уже под сотню (в Уфе), что часто просто непосильно для малого бизнеса.
Как быть?
Я вижу только 2 решения:
1) нанимать такого опытного специалиста на неполный рабочий день, или
2) работать с аутсорсинговой бухгалтерской компанией. Пусть у вас на месте будет молодой специалист собирать и обрабатывать первичные документы, а уже опытные специалисты удаленно будут сдавать вашу отчетность и решать вопросы с ФНС. Причем молодой специалист может даже не быть бухгалтером - обрабатывать первичку можно научить и офис-менеджера.
Такое решение представляется мне наиболее выигрышным для малого бизнеса – и по деньгам комфортно и все задачи решаются.
Начать дискуссию