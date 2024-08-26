Финансовые пилюли: мертвая дебиторка

А часто бывает уже поздно



Что делать, чтобы поздно не было?



В больших компаниях есть опытные финансисты и юристы. Чтобы не допустить появления МЕРТВЫХ ДОЛГОВ, учет дебиторки они сразу АВТОМАТИЗИРУЮТ. Чтобы программа ежемесячно выдавала списки ПРОСРОЧЕННЫХ платежей и СРОК просрочки.

Команда специалистов сразу определяет параметры для «ПРЕТЕНЗИОННОЙ» и «СУДЕБНОЙ» дебиторки. Например, если просрочка от 15 и до 45 дней – с дебитором работают в ПРЕТЕНЗИОННОМ порядке.

Просрочка более 45 дней - заряжают ИСКИ.

Эти параметры, как правило, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ для каждого ДОГОВОРА и потому для ЭФФЕКТИВНОЙ работы требуется АВТОМАТИЗАЦИЯ.



Как быть МАЛОМУ БИЗНЕСУ? Когда НЕТ финансистов и юристов? Когда нет времени и денег на автоматизацию? А не допускать мертвые долги тоже нужно!



Я рекомендую использовать «правило 20%» и «правило среднего срока».



Во-первых, всегда нужно пристально мониторить должников чьи платежи превышают 20% от нашей среднемесячной выручки. Почему 20%? Потому что мало у кого РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ бизнеса больше 20%. А значит, любой мертвый долг в размере 20% сразу съест всю прибыль и поставит бизнес под УДАР. Такого допускать нельзя и подобных клиентов нужно мониторить на предмет их ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ.



Во-вторых, ежемесячно рассчитывайте фактический срок просрочки в целом по компании. Это будет УСРЕДНЕННЫЙ СРОК ПРОСРОЧКИ. Потом считайте фактический срок просрочки по каждому дебитору. А после детально проверяйте платежеспособность всех, у кого срок задолженности БОЛЬШЕ среднего срока по компании.

Например, средний срок просрочки дебиторской задолженности равен 40 дням. Нам должны 37 компаний. У 12 из них срок просрочки больше 40 дней. Значит, они автоматически попадают под наше пристальное наблюдение.