А часто бывает уже поздно
Что делать, чтобы поздно не было?
В больших компаниях есть опытные финансисты и юристы. Чтобы не допустить появления МЕРТВЫХ ДОЛГОВ, учет дебиторки они сразу АВТОМАТИЗИРУЮТ. Чтобы программа ежемесячно выдавала списки ПРОСРОЧЕННЫХ платежей и СРОК просрочки.
Команда специалистов сразу определяет параметры для «ПРЕТЕНЗИОННОЙ» и «СУДЕБНОЙ» дебиторки. Например, если просрочка от 15 и до 45 дней – с дебитором работают в ПРЕТЕНЗИОННОМ порядке.
Просрочка более 45 дней - заряжают ИСКИ.
Эти параметры, как правило, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ для каждого ДОГОВОРА и потому для ЭФФЕКТИВНОЙ работы требуется АВТОМАТИЗАЦИЯ.
Как быть МАЛОМУ БИЗНЕСУ? Когда НЕТ финансистов и юристов? Когда нет времени и денег на автоматизацию? А не допускать мертвые долги тоже нужно!
Я рекомендую использовать «правило 20%» и «правило среднего срока».
Во-первых, всегда нужно пристально мониторить должников чьи платежи превышают 20% от нашей среднемесячной выручки. Почему 20%? Потому что мало у кого РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ бизнеса больше 20%. А значит, любой мертвый долг в размере 20% сразу съест всю прибыль и поставит бизнес под УДАР. Такого допускать нельзя и подобных клиентов нужно мониторить на предмет их ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ.
Во-вторых, ежемесячно рассчитывайте фактический срок просрочки в целом по компании. Это будет УСРЕДНЕННЫЙ СРОК ПРОСРОЧКИ. Потом считайте фактический срок просрочки по каждому дебитору. А после детально проверяйте платежеспособность всех, у кого срок задолженности БОЛЬШЕ среднего срока по компании.
Например, средний срок просрочки дебиторской задолженности равен 40 дням. Нам должны 37 компаний. У 12 из них срок просрочки больше 40 дней. Значит, они автоматически попадают под наше пристальное наблюдение.
Финансовые пилюли: мертвая дебиторка
А часто бывает уже поздно
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Айрат, приветствую!
Если не уходить в дебри платежи/начисления, то таких должников может быть максимум пять, да? Вроде бы с ними несложно мониторить взаиморасчеты.
Или имелось ввиду держать руку на пульсе с 20% контрагентов, которые генерят 80% выручки? Вот здесь уже практичнее😉
Про отклонение от среднего актуально.