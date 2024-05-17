Финансовые пилюли: ответственность за дебиторку

По мне так работать с дебиторкой должны три специалиста и у каждого должна быть своя ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ!



С ТЕКУЩЕЙ дебиторкой должен работать ПРОДАВЕЦ. ТЕКУЩАЯ – это дебиторка срок возврата, которой не нарушен.

Например, сегодня 1 декабря. Клиент вам должен заплатить за услуги, оказанные в ноябре. Он уже дебитор. По договору он должен заплатить до 10 декабря. Раз срок платежа не нарушен, то дебиторка ТЕКУЩАЯ. Мы можем простить нашему должнику, например, ещё 10 дней просрочки. И тогда ТЕКУЩЕЙ дебиторка будет являться до 25 декабря. И значит до 25-го числа с ней работает ПРОДАВЕЦ.



С 25-го числа дебиторка становится ПРОСРОЧЕННОЙ и тут должны подключаться юристы и начинать ПРЕТЕНЗИОННУЮ работу. Кроме этого, юристам нужно проверить должника на состоятельность – ведутся ли по нему суды, работают ли приставы, ведется ли ликвидация или банкротства. Если ДА, то сразу идем в суд!



Если клиент не в зоне риска, но после ПРЕТЕНЗИЙ так и НЕ рассчитался, то дебиторка становится СУДЕБНОЙ. А значит юристы все-равно идут в суд.



А теперь вопрос – кто третий специалист?



Третий – это финансист. Экономист, бухгалтер или казначей. Не важно кому отдана эта роль. Важно за что он ОТВЕЧАЕТ. Так вот наш финансовый специалист ежемесячно анализирует дебиторку и определяет КТО ей будет заниматься и что дальше делать.

Его задача №1 - определить к какому типу относится задолженность – к текущей, просроченной или судебной.

Задача №2 – инициировать передачу дебитора из рук ПРОДАВЦА в руки ЮРИСТА.

Задача №3 – оповестить юриста о том, что дебитор заплатил и он «возвращается» к ПРОДАВЦАМ. Или же дать информацию юристу, что долг стал СУДЕБНЫМ и пора заряжать ИСК.



По опыту скажу, что когда процедура работы с дебиторкой расписана без «дыр» в ответственности, то сроки просрочек снижаются, мертвая задолженность становится исключением, а не правилом.