Дробление бизнеса. Советы

Порой дробить бизнес нужно не всегда ради налоговой выгоды. Часто это нужно, чтобы защитить ценное имущество.

Порой дробить бизнес нужно не всегда ради налоговой выгоды. Часто это нужно, чтобы защитить ценное имущество. В таких случаях бизнес делят на 2 компании:

Имущественная.

Операционная.

У обеих компаний разные функции.



Задача имущественной компании – сберечь активы, которые имеют ценность и на которых держится бизнес. Это могут быть активы, которыми владеет компания и они имею высокую стоимость. Например, здания, транспорт, спец.техника, механизмы и т.п. А могут быть активы, которые не имеют цены, но ценность их для бизнеса высока. Например, договора аренды на торговые точки, в которых компания ведет свой бизнес, или сайт, который обеспечивает поток заявок, или тендерная репутация.



Задача операционной компании – нести риски, присущие бизнесу, и генерировать денежный поток. Разным отраслям присущи разные риски, но источники их практически везде едины. Вот список этих источников:

Покупатели (в рамках закона о защите прав потребителей).

Кредиторы, задолженность перед которыми свыше 300 тысяч рублей (в этом случае они могут начать вас банкротить).

Сотрудники – их жалобы в различные инстанции могут существенно затруднить работу.

Инспекции (ФНС, МЧС, Роспотребнадзор, Миграционная служба, Трудовая инспекция и т.п.).

Нужно ли вам делить бизнес на имущественную и операционную компании?

Если есть что защищать, то конечно. А если ценного мало, то не заморачивайтесь.