Дробление бизнеса. Советы

Порой дробить бизнес нужно не всегда ради налоговой выгоды. Часто это нужно, чтобы защитить ценное имущество. В таких случаях бизнес делят на 2 компании:
Имущественная.
Операционная.
У обеих компаний разные функции.
Задача имущественной компании – сберечь активы, которые имеют ценность и на которых держится бизнес. Это могут быть активы, которыми владеет компания и они имею высокую стоимость. Например, здания, транспорт, спец.техника, механизмы и т.п. А могут быть активы, которые не имеют цены, но ценность их для бизнеса высока. Например, договора аренды на торговые точки, в которых компания ведет свой бизнес, или сайт, который обеспечивает поток заявок, или тендерная репутация.
Задача операционной компании – нести риски, присущие бизнесу, и генерировать денежный поток. Разным отраслям присущи разные риски, но источники их практически везде едины. Вот список этих источников:
Покупатели (в рамках закона о защите прав потребителей).
Кредиторы, задолженность перед которыми свыше 300 тысяч рублей (в этом случае они могут начать вас банкротить).
Сотрудники – их жалобы в различные инстанции могут существенно затруднить работу.
Инспекции (ФНС, МЧС, Роспотребнадзор, Миграционная служба, Трудовая инспекция и т.п.).
Нужно ли вам делить бизнес на имущественную и операционную компании?
Если есть что защищать, то конечно. А если ценного мало, то не заморачивайтесь.
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