Зачем нужен финансовый план: как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Все ищут какую-то магическую формулу. Некоторые даже слышали её название, что-то вроде «В начале заплати себе».



Такие же вопросы возникают и в личных финансах: «Как распределять бюджет?», «Какой минимум нужно откладывать?». Одни говорят, что слышали о 10%.



Другие, что нужно тратить по принципу 50/30/20: 50% - на обязательные нужды, 30% на «хотелки» и дорогие покупки, 20% на благотворительность и инвестиции.



Польза от всех этих «волшебных» формул, конечно же, есть. И она в том, что мы хоть как-то начинаем заботиться о своем будущем. Но как только это увлечение начинает утомлять, возникает вопрос «Зачем?». А «формулы» нам этот ответ не дают. И мы откатываемся в прежнее комфортное состояние. Беззаботное до поры до времени.



Я считаю, что отвечает на эти вопросы, как в личных финансах, так и в бизнесе – ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.



В бизнесе такой план именуют «Бизнес-планом» или «Финансовой моделью». Именно он показывает нам «СКОЛЬКО и КОГДА можно брать деньги».



В личном деле – это ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Составив его, нам становится ясно «ЗАЧЕМ» и «СКОЛЬКО» нам откладывать и инвестировать.



И чем больше я работаю с малым бизнесом, тем больше понимаю, что ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН в большинстве компаний не является нормой. Отсюда зародилась мысль – запустить марафон по составлению ЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА. С помощью него можно поймать сразу двух зайцев:



• Разобраться в личных финансах

• Понять для чего этот финансовый план в бизнесе