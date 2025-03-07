ИП, самозанятые и уход от налогов

Мы просто идем по проторенной дорожке наших западных коллег.



Вы знаете, что в европейских странах каждый год сокращается численность рабочих мест. А вместо этого растет число так называемых «автономных работников». Это аналог наших ИП-шников и самозанятых. И все это делается, конечно же, для оптимизации налогового бремени бизнеса. Наши российские предприниматели не одиноки в этом порыве.



Бизнес выводит сотрудников за штат и сотрудничает с ними уже как с ИП-шниками (или самозанятыми), а потому не удерживает НДФЛ и не платит пенсионные и прочие отчисления. Да и головная боль от выдачи зарплаты в конвертах тоже уже не испытывает.



Только нужно помнить, что кроме очевидных плюсов есть и минусы данной схемы:

Сотрудник, который раньше имел обязанность отработать 2 недели перед увольнением в статусе ИП уже ничего не должен. Он же теперь не работник, а подрядчик.

Лояльность по отношению к работодателю также заметно убавляется. Ведь сотрудник понимает, что никакой социалки работодатель теперь не несет. Отпуск не предоставляет, больничные не оплачивает, трудовым местом тоже обеспечивать не обязан.

Бывший босс теперь тоже не начальник для сотрудника – теперь он Заказчик, а значит может спрашивать только за срок, объем и качество оказания услуги. Но никак не за опоздания, небрежный внешний вид и прочие нарушения трудовой дисциплины.

Ну и напоследок – всегда нужно помнить, что налоговая давно уже не смотрит ТОЛЬКО на юридическую схему вашего взаимодействия. Налоговая детально вглядывается в саму суть ваших взаимоотношений. Если в вашем офисе сидят ИП-шники, которые раньше были вашими сотрудниками и делают все тоже самое, то не один инспектор не поверит в то, что они теперь действительно самостоятельные предприниматели. Инспектор не поверит, а налоговая вам доначислит за 3 года все, что вы так тщательно оптимизировали. Да ещё и штраф сверху накинет.



Так что оптимизируетесь с умом, друзья. Не выройте случайно сами себе яму.