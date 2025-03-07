Айрат Хаматов
Самозанятые

ИП, самозанятые и уход от налогов

Все больше в стране становится ИП-шников и самозанятых. Что бизнес растет? Экономический климат улучшается? Вот вряд ли.

Мы просто идем по проторенной дорожке наших западных коллег.

Вы знаете, что в европейских странах каждый год сокращается численность рабочих мест. А вместо этого растет число так называемых «автономных работников». Это аналог наших ИП-шников и самозанятых. И все это делается, конечно же, для оптимизации налогового бремени бизнеса. Наши российские предприниматели не одиноки в этом порыве.

Бизнес выводит сотрудников за штат и сотрудничает с ними уже как с ИП-шниками (или самозанятыми), а потому не удерживает НДФЛ и не платит пенсионные и прочие отчисления. Да и головная боль от выдачи зарплаты в конвертах тоже уже не испытывает.

Только нужно помнить, что кроме очевидных плюсов есть и минусы данной схемы:

  • Сотрудник, который раньше имел обязанность отработать 2 недели перед увольнением в статусе ИП уже ничего не должен. Он же теперь не работник, а подрядчик.

  • Лояльность по отношению к работодателю также заметно убавляется. Ведь сотрудник понимает, что никакой социалки работодатель теперь не несет. Отпуск не предоставляет, больничные не оплачивает, трудовым местом тоже обеспечивать не обязан.

  • Бывший босс теперь тоже не начальник для сотрудника – теперь он Заказчик, а значит может спрашивать только за срок, объем и качество оказания услуги. Но никак не за опоздания, небрежный внешний вид и прочие нарушения трудовой дисциплины.

  • Ну и напоследок – всегда нужно помнить, что налоговая давно уже не смотрит ТОЛЬКО на юридическую схему вашего взаимодействия. Налоговая детально вглядывается в саму суть ваших взаимоотношений. Если в вашем офисе сидят ИП-шники, которые раньше были вашими сотрудниками и делают все тоже самое, то не один инспектор не поверит в то, что они теперь действительно самостоятельные предприниматели. Инспектор не поверит, а налоговая вам доначислит за 3 года все, что вы так тщательно оптимизировали. Да ещё и штраф сверху накинет.

    Так что оптимизируетесь с умом, друзья. Не выройте случайно сами себе яму.

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Айрат Хаматов

Айрат Хаматов

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