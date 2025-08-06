Почему никому нельзя передавать свою именную карту
И все банки указывают условие о запрете передачи карты в договоре – пользоваться картой может только ее владелец — человек, имя и подпись которого указаны на карте.
Если вы передаете свою карту другому человеку - жене/мужу/ребенку/другу, то вы нарушаете договор с банком. И банк, узнав об этом, может заблокировать карту и внести вас в черный список. Оно вам надо?
А если жена/муж/ребенок/друг совершил с картой противозаконные действия, например, принимал участие в отмывании доходов, то владельца карты могут привлечь к уголовной ответственности.
Как банк узнает, что я передал карту другому человеку?
Если ваша жена/муж снимает деньги в банкомате, банк легко узнает об этом по записи с терминала. Каждая операция, которую мы совершаем в банкомате — снимаем или кладем деньги, оплачиваем коммунальные услуги или переводим средства, записывается на видео.
Как безопасно поделиться своими деньгами с близкими?
Самый простой способ — перевести деньги. Например, через Систему быстрых платежей (СБП).
Я же больше люблю второй способ - подключить к своему счету дополнительную карту, сразу ОФОРМЛЕННУЮ на жену/ребенка. В этом случае ваши деньги находятся на вашем расчетном счете, а дополнительная карта лишь открывает доступ к ним. По ней можно устанавливать лимит на снятие наличных или на расход.
Пользуйтесь на здоровье и подписывайтесь – здесь все про деньги – увеличение и сохранение.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Айрат Хаматов, правильные рекомендации. А можно ли передавать не именную карту? Это так, рассуждения. Из жизни: решили заказать карты одного известного банка (несколько штук). Приехал курьер, привез карты. Стал сверять личности сотрудников с паспортными данными. Попросил сделать фотографию себя вместе с паспортом. Я обратила внимание, что карта не именная (??) удивилась. Да и фотографироваться с паспортными данными, желания не возникло. Так что от карт мы отказались.