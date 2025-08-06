Почему никому нельзя передавать свою именную карту

И все банки указывают условие о запрете передачи карты в договоре – пользоваться картой может только ее владелец — человек, имя и подпись которого указаны на карте.



Если вы передаете свою карту другому человеку - жене/мужу/ребенку/другу, то вы нарушаете договор с банком. И банк, узнав об этом, может заблокировать карту и внести вас в черный список. Оно вам надо?



А если жена/муж/ребенок/друг совершил с картой противозаконные действия, например, принимал участие в отмывании доходов, то владельца карты могут привлечь к уголовной ответственности.

Как банк узнает, что я передал карту другому человеку?

Если ваша жена/муж снимает деньги в банкомате, банк легко узнает об этом по записи с терминала. Каждая операция, которую мы совершаем в банкомате — снимаем или кладем деньги, оплачиваем коммунальные услуги или переводим средства, записывается на видео.

Как безопасно поделиться своими деньгами с близкими?

Самый простой способ — перевести деньги. Например, через Систему быстрых платежей (СБП).



Я же больше люблю второй способ - подключить к своему счету дополнительную карту, сразу ОФОРМЛЕННУЮ на жену/ребенка. В этом случае ваши деньги находятся на вашем расчетном счете, а дополнительная карта лишь открывает доступ к ним. По ней можно устанавливать лимит на снятие наличных или на расход.



Пользуйтесь на здоровье и подписывайтесь – здесь все про деньги – увеличение и сохранение.