Недвижимость в России - будет дорожать или все-таки дешеветь?

Сейчас заметил некоторую панику и скептицизм в области недвижимости. После поднятия средней ставки люди по большему счету перестали брать ипотеку и в целом ввязываться в сделки с недвижимостью.

В новостях указано, что после отмены большинства льгот по ипотеке продажи в той же Москве упали до 40% — потому что выросла ключевая ставка. Среднемесячная оплата за квартиру увеличилась в два раза.

На этом фоне возникло много споров, будет всё-таки снижаться стоимость на замершие квартиры или нет. Да, продажи упали, и очень заметно. Кто-то успел в последний вагон, кто-то нет. Однако не стоит ожидать, что и цены внезапно упадут по мановению палочки. Большинство тех квартир, которые я просматривал до снятия льготной ипотеки, так и держатся на плаву, цены не меняются. При этом количество их не уменьшилось — крепкий середнячок продаж в новостройке.

Плюс пошло много слухов, что сейчас у застройщиков появится что-то вроде субсидирования от властей, неплохие суммы, в общем-то, которые помогут не уронить рынок недвижимости раньше времени. С начала июля не заметил каких-то подвижек в снижении цены. Кроме этого, если порыться в интернете по тем же застройщикам, можно увидеть, что как минимум в будущем году планируется выпускать в сдачу большое количество новостроек — на 50% больше, чем сейчас. Возможно, конечно, это как раз те новостройки, на которые люди успели оформить ипотеку. Запрыгнуть в последний вагон, так сказать.

Однако пока складывается такая тенденция, что недвижимость будет скорее либо держаться на одном уровне, либо дорожать. Пока держится ключевая ставка, будет стоять и цена. Говорить пока о снижении нецелесообразно, потому что прошло всего пара месяцев с начала отмены льготной ипотеки. Возможно, в будущем появится альтернатива, чтобы немного остановить снижение спроса.