+76,5% трафика для интернет-магазина здоровой еды: пошаговая инструкция по SEO-оптимизации и редизайну

Тема здорового питания становится все более актуальной в современном мире. Люди осознают важность заботы о своем здоровье, а экологичность и натуральность продуктов выходят на первый план. Однако найти подходящий интернет-магазин с качественными товарами в этой нише порой бывает непросто.

Наш клиент столкнулся с такой проблемой - его интернет-магазин здоровой еды kz-shop.ru терялся в море конкурентов, несмотря на отличный ассортимент и стремление предоставлять только самые свежие и полезные продукты питания. Поток покупателей был слишком низким, а трафик на сайт едва достигал 3400 визитов в месяц по данным Яндекс.Метрики.

В этой ситуации требовалось срочное решение. Владелец магазина обратился к нам, команде профессиональных SEO-специалистов, с четкой целью - увеличить трафик на сайт и повысить узнаваемость бренда в интернете. Нам предстояла непростая задача - найти эффективные пути оптимизации ресурса в высококонкурентной нише и привлечь целевую аудиторию среди тех, кто заботится о своем здоровье и внимательно следит за составом потребляемых продуктов.

Данный кейс демонстрирует, как комплексный подход, сочетающий техническую SEO-оптимизацию, работу со структурой и контентом сайта, а также модернизацию дизайна под запросы целевой аудитории, позволил существенно нарастить трафик - на впечатляющие 76,5% всего за один год!

Анализ исходной ситуации

Перед тем, как приступить к работе, нам предстояло тщательно изучить исходную ситуацию и выявить все слабые места ресурса kz-shop.ru. На первом этапе мы провели всесторонний SEO-аудит сайта.

Анализ показал, что сайт имеет хорошую базовую техническую оптимизацию - корректную верстку, семантическую разметку, настроенную robots.txt и карты сайта. Однако выявились и некоторые серьезные недочеты: дублирование метаданных на части страниц, отсутствие ключевых слов в контенте, множество пустых страниц без содержимого. Также были замечены проблемы с индексацией части контента и слишком медленной скоростью загрузки на мобильных устройствах.

Далее нам предстояло проанализировать структуру сайта и архитектуру ссылок между разделами. Здесь мы обнаружили большое количество неиспользуемых и дублирующих друг друга разделов, которые не содержали какой-либо полезной информации. Вместе с тем, некоторые популярные товарные группы не имели собственных посадочных страниц, что затрудняло их продвижение.

Следующим шагом стал анализ конкурентного окружения и спроса в тематике здорового питания. Мы изучили ведущих игроков рынка, их ассортимент, структуру и контент-стратегию. Выяснилось, что многие конкуренты находятся в более выгодном положении - их сайты лучше оптимизированы для поисковых роботов и содержат богатый медийный контент на актуальные темы ЗОЖ и правильного питания.

Особое внимание мы уделили анализу потребительских запросов и составлению семантического ядра. Используя профессиональные инструменты сбора семантики, мы собрали более 30 000 коммерческих и информационных запросов по тематике магазина. Было выявлено около 15 отдельных смысловых кластеров, которые потребовалось оптимизировать максимально точечно.

Наконец, был проведен глубокий анализ поведенческих факторов на сайте - карт кликов, скроллов, записей прогревов и прочих данных. Выяснилось, что существующий дизайн и юзабилити сайта были откровенно устаревшими и не соответствовали ожиданиям целевой аудитории - людей, которые придают большое значение здоровому образу жизни и натуральности продуктов.

Собранная информация помогла определить комплекс необходимых мероприятий для выполнения поставленной задачи по росту трафика на сайт и более эффективного привлечения целевой аудитории интернет-магазина kz-shop.ru.

Стратегия продвижения

Проведенный анализ показал, что seo-продвижение интернет-магазина здоровой еды требует комплексной работы сразу по нескольким направлениям. На основе полученных данных был составлен детальный план оптимизации:

Техническое сопровождение и внедрение рекомендаций по исправлению выявленных ошибок. Это позволит повысить индексируемость сайта и обеспечить корректный обход его структуры поисковыми роботами. Глубокая переработка структуры сайта и формирование новых релевантных категорий на основе товарной матрицы и анализа спроса. Таким образом будут охвачены все ключевые тематические направления. Оптимизация контента под все ключевые семантические кластеры. Создание новых уникальных текстов, распределение целевых запросов по страницам, грамотное вхождение ключевиков в тексты, заголовки, метатеги и так далее. Разработка современного дизайна сайта, ориентированного на целевую аудиторию магазина здоровой еды. Использование юзабилити-решений для повышения конверсии и мотивации к покупкам. Тесная коммуникация с клиентом на каждом этапе проекта для согласования всех изменений и корректировок.

Работы были распланированы в три больших итерации, каждая из которых была разбита на несколько "спринтов".

К первой итерации относились первоочередная техническая оптимизация и устранение критических замечаний. Далее последовал анализ семантики и согласование структуры сайта с заказчиком.

Вторая итерация была сфокусирована на широкомасштабной переработке структуры, создании новых категорий, переносе и группировке существующего контента. Параллельно происходила проработка и оптимизация контента под сформированные кластеры.

В третью итерацию вошли создание нового современного дизайна взамен морально устаревшего, адаптация контента под дизайн, финальные правки по всему сайту.

Такой комплексный подход являлся единственно верным решением для масштабного увеличения трафика и роста узнаваемости интернет-магазина kz-shop.ru в поисковых системах.

Техническая оптимизация сайта

Первым делом мы приступили к внедрению рекомендаций по техническому совершенствованию ресурса. На основе данных аудита было составлено подробное техническое задание с описанием всех критических замечаний.

Среди наиболее важных моментов:

Исправление дублирования метаданных и создание уникальных заголовков и описаний для всех основных страниц

Устранение неиндексируемого содержимого путем корректировки разметки и изменения кода

Оптимизация и сжатие медиафайлов и других ресурсоемких элементов для ускорения загрузки

Внедрение мобильной версии для увеличения скорости загрузки страниц на смартфонах и планшетах

Добавление микроразметки для товарных страниц и публикаций на сайте

Проведенная техническая оптимизация имела ключевое значение для исправления критических ошибок и подготовки фундамента для дальнейшей работы по улучшению сайта.

Следующим шагом стал анализ существующей структуры сайта. При помощи веб-сканеров и парсеров мы собрали данные обо всех посадочных страницах, документах и форматах файлов, представленных на сайте. Выяснилось, что магазин kz-shop.ru содержит более 35 000 уникальных страниц.

Однако львиная доля этих страниц представляла собой либо пустые заглушки, либо дублированные версии одних и тех же разделов. При этом многие популярные товарные категории были сгруппированы некорректно и не имели выделенных посадочных страниц для SEO-продвижения.

Несколько первых недель мы посвятили тщательному анализу и кластеризации всего существующего контента магазина. Весь релевантный материал был распределен по тематическим категориям с учетом семантических ядер и потребительского спроса.

Нерелевантные дублирующиеся страницы были удалены со сборкой 301-редиректов на актуальные версии. В результате количество абсолютно пустых страниц в магазине снизилось более чем в 5 раз!

Параллельно с этим началась разработка полностью новой структуры интернет-магазина на основе выявленных потребностей целевой аудитории и распределения товарных групп по кластерам. Значительное внимание уделялось видам спорта и образу жизни - например, были выделены отдельные разделы для веганов, вегетарианцев, любителей пробежек и фитнеса и т.д.

Постепенно сайт начал преображаться в современный качественный портал для людей, придерживающихся принципов правильного питания и ЗОЖ. Его структура стала простой и логичной, что улучшило навигацию и доступ к важному контенту.

Работа со структурой сайта

После технической оптимизации и определения новой логической структуры сайта мы приступили к ее непосредственному внедрению. Это был масштабный процесс, разбитый на несколько этапов.

Первым делом потребовалось проработать корневые разделы магазина. К уже существующим категориям типа "Бакалея", "Напитки", "Деликатесы" были добавлены новые - "Спортивное питание", "Веганские продукты", "Детское питание" и другие. Таким образом, ключевые товарные группы получили выделенные зоны, что упростило для покупателей навигацию по интересующим их разделам.

Следующим шагом стала детализация крупных категорий и распределение товаров по вложенным подкатегориям. К примеру, в разделе "Бакалея" были выделены группы "Крупы и злаки", "Масла и соусы", "Сладости" и прочие. А в категорию "Спортивное питание" вошли подразделы с протеиновыми батончиками, заменителями питания, витаминными комплексами и другими релевантными товарами.

На этом этапе учитывались данные по частотности поисковых запросов, группировки конкурентов и доступная товарная матрица магазина. Некоторые новые подкатегории были созданы специально под наиболее популярные кластеры ключевых слов с высоким коммерческим потенциалом.

Особое внимание уделялось борьбе с дублированием контента и четкому размежеванию разделов по своим семантическим ядрам. Страницы со схожим наполнением были объединены, а ненужный контент полностью удален. В результате каждый актуальный раздел получил собственную посадочную страницу для оптимизации под целевые ключевые слова.

Одновременно с этим велась работа над брендовым разделом магазина. Страницы о компании, доставке, контактах были кардинально переработаны, снабжены SEO-текстами с вхождением фирменных ключевых фраз и фактической информацией о преимуществах магазина kz-shop.ru.

Стоит отметить информационную составляющую. Были существенно расширены и дополнены разделы с полезными статьями, советами и лайфхаками на тему здорового питания, экологичного потребления и правильного образа жизни. Таким образом, сайт превратился не только в онлайн-магазин, но и познавательный портал для своей целевой аудитории.

По мере создания новой структуры сайта формировалась система перелинковки между разделами. Особое внимание уделялось распределению ссылочного веса от главной страницы, а также добавлению нужных ссылок в текстовые страницы и информационные статьи.

К финальному сроку реализации данного блока работ мы получили интернет-магазин с грамотной и логичной структурой, релевантными посадочными страницами для всех ключевых категорий, а также полезным информационным контентом для аудитории проекта.

Оптимизация контента

Параллельно с работой над структурой велась глубокая оптимизация существующего и создание нового контента под каждую из страниц и категорий интернет-магазина. Эти работы проходили в несколько этапов:

Кластеризация и распределение полного семантического ядра согласно новой структуре сайта.

На основе собранных ранее данных по поисковым запросам и кластеризации спроса все найденные ключевые слова были систематизированы и оптимально распределены по товарным группам и информационным разделам согласно новой структуре магазина.

Учитывался принцип семантической близости, коммерческая ценность, уровень конкуренции и прочие факторы. В результате для каждой категории сайта была выделена своя обоснованная подборка релевантных высокочастотных и низкочастотных запросов.

Составление контент-плана и технических заданий на написание текстов.

На следующем этапе на основе распределения семантики по страницам и категориям были составлены подробные контент-планы и ТЗ для авторов. Сюда вошли рекомендованные объемы текстов с разбивкой на основные страницы и вложенные разделы, обязательные требования по вхождению ключей, заголовков и элементов разметки, планы по созданию уникальных описаний под каждый товар и многое другое.

Написание и оптимизация контента для новой структуры сайта.

Была привлечена команда опытных копирайтеров, специализирующихся на тематиках ЗОЖ, правильного питания и здоровой пищи. Под руководством редактора они создали десятки уникальных SEO-текстов под каждую товарную категорию, а также порядка 30 информационных статей на актуальные темы.

Все тексты согласовывались с заказчиком, подвергались многоуровневой вычитке и шли параллельно с оптимизацией под обозначенные в ТЗ кластеры ключевых слов. К примеру, в текстах для раздела "Веганские продукты" учитывалось не только упоминание ключевиков, но и важные для вегетарианцев термины, акцентировались преимущества веганского питания и рассказывалось о трендах в этой области.

Таким образом, благодаря профессиональным копирайтерам и детальной проработке семантических ядер сайт kz-shop.ru обзавелся максимально релевантным контентом для каждой категории товаров и полезным информационным наполнением для привлечения широкой целевой аудитории.

Оптимизация метаданных и элементов on-page.

Последним шагом стала непосредственная SEO-оптимизация кода страниц, включая уникальные метатеги title и description под каждую страницу, вхождение ключевых фраз в заголовки H1-H3, Alt-теги и многое другое. Также была внедрена правильная семантическая разметка и микроразметка для товарного контента.

Часть этих доработок была выполнена силами программистов магазина, другая часть - нашими техническими специалистами. В результате контент каждый страницы был грамотно обогащен ключевыми элементами для поисковых систем в зависимости от ее типа – информационного, категорийного, товарного и пр.

По итогам большого комплекса работ интернет-магазин здорового питания kz-shop.ru получил полностью новое уникальное наполнение с оптимизированной внутренней структурой под сформированные кластеры высокорелевантных запросов во всех ключевых тематиках.

Новый дизайн с учетом юзабилити

Существенным звеном комплексного подхода к продвижению интернет-магазина здоровой еды стала разработка нового, более современного дизайна и юзабилити ресурса.

До начала работ по редизайну были тщательно изучены поведенческие факторы целевой аудитории посетителей kz-shop.ru. Выяснилось, что большинство пользователей ищут на сайте максимально полную информацию о составе и свойствах продуктов, их специфике, фотографии и видеоматериалы.

При этом существующий на старте проекта дизайн был достаточно устаревшим и не выдерживал никакой критики с точки зрения современных стандартов – перегруженный шапкой сайта, с обилием мелких иконок, некрасивыми шрифтами, отсутствием четкой структуры каталога и витрины. Налицо были все признаки низкого юзабилити и плохой конверсии.

Поэтому для магазина kz-shop.ru была поставлена задача создания принципиально новой современной и функциональной концепции дизайна, ориентированной на потребности целевой аудитории – людей, ведущих здоровый образ жизни и внимательно следящих за составом и качеством пищи.

На первом этапе мы совместно с заказчиком проработали все нюансы идеологии бренда и специфику его позиционирования. Были определены основные акценты - экологичность, натуральность, полезность для здоровья.

Вдохновившись принципами правильного питания и жизни на природе, наша команда дизайнеров вместе с UI/UX специалистами погрузилась в проработку будущего облика сайта. Цветовая гамма получилась естественной и природной – различные оттенки зеленого и коричневого в сочетании с белым фоном создавали ощущение свежести и чистоты.

Важную роль в дизайне сыграла типографика. Использовались открытые рубленые шрифты без засечек, строгие, но в то же время довольно мягкие и легко читаемые. Они идеально подошли для демонстрации ценностей бренда и семантически подчеркивали смысл "простоты" и "натуральности".

Огромный акцент делался на визуализацию товаров и удобство навигации по каталогу. Была продумана система фильтров, позволяющая быстро находить нужные категории и отдельные товары. Широко использовались качественные фотографии и видео в дополнение к текстовому контенту.

При этом дизайн не выглядел перегруженным – за счет грамотного структурирования информации, современных гибких сеток и четких блочных решений. Упор делался на лаконизм и минимализм при демонстрации максимума полезных данных о каждом товаре.

В результате многостадийной работы был создан поистине уникальный и привлекательный для целевой аудитории дизайн с множеством ценных юзабилити-решений для удобства покупателей. После внедрения новой концепции оформления на сайте сразу выросла конверсия в заказы.

Более того, редизайн сайта учитывал современные тренды в области психологии поведения покупателей. Так, интернет-магазин получил продуманные триггеры для совершения целевых действий – от вовлекающих заголовков до систем персонализированных подсказок. Дизайнеры проработали все необходимые элементы визуальной коммуникации с посетителями.

В итоге новый облик интернет-магазина стал удачным симбиозом брендинга, юзабилити и поведенческих факторов, что позволило значительно улучшить показатели удержания и конверсии целевой аудитории сайта kz-shop.ru.

Результаты проекта

Масштабные работы по комплексному SEO-продвижению и редизайну интернет-магазина здоровой еды принесли поистине впечатляющие результаты.

Если на начальном этапе в октябре 2022 года трафик kz-shop.ru по данным Яндекс.Метрики составлял всего 3400 визитов в месяц, то уже через год, в августе 2023 года посещаемость сайта выросла до 6000 переходов ежемесячно. Таким образом, рост трафика составил внушительные 76,5%!

Немаловажную роль в этом сыграло улучшение позиций сайта в поисковых системах по ключевым коммерческим и информационным запросам, относящимся к тематике магазина здорового питания. Сотни страниц проекта оказались в топ-10 Яндекса и Google по высококонкурентным ключам.

Так, уже через полгода после старта работ удалось значительно нарастить видимость магазина kz-shop.ru в выдаче по таким популярным запросам как:

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веганские продукты +купить

И многим другим коммерческим запросам, напрямую касающимся ниши интернет-магазина. А по информационным запросам типа "здоровое питание советы", "полезные продукты список", "основы правильного питания" позиции выросли просто в геометрической прогрессии!

Помимо роста поискового трафика, были зафиксированы улучшения и других важных метрик поведения пользователей:

Среднее время на сайте выросло на 53%

Глубина просмотра увеличилась на 41%

Показатель отказов снизился на 22%

Особенно впечатляющей была динамика увеличения количества заказов после редизайна магазина. Уже в первые месяцы после внедрения новой концепции оформления наблюдался стабильный прирост числа покупок, а конверсия из трафика в заказы поднялась на целых 37%.

Владелец магазина отметил не только количественный, но и качественный рост целевой аудитории. После комплекса оптимизационных работ резко возросла доля покупателей из наиболее перспективных сегментов - приверженцев ЗОЖ, вегетарианцев, сыроедов и людей, склонных к здоровому и осознанному потреблению продуктов. Это ядро целевой аудитории стало регулярно совершать покупки в обновленном интернет-магазине kz-shop.ru.

В целом проект по SEO-продвижению и редизайну магазина здоровой еды полностью оправдал ожидания заказчика. Достигнутый рост трафика на 76,5%, улучшение позиций в выдаче по коммерческим запросам, увеличение конверсии и качества целевой аудитории - все эти показатели говорят о безусловном успехе реализованного комплексного подхода.

Выводы

Успешный кейс по продвижению интернет-магазина kz-shop.ru в высококонкурентной нише здорового питания наглядно демонстрирует ключевые факторы достижения впечатляющих результатов в SEO.

Во-первых, необходим взвешенный и скрупулезный подход на этапе предваряющего анализа. Глубокое изучение исходной ситуации, детальный SEO-аудит, анализ конкурентов, семантическое ядро и поведенческие факторы должны лечь в основу дальнейшей стратегии продвижения. Только на основе полученной информации можно грамотно спланировать комплекс работ.

Во-вторых, продемонстрирована важность комплексности в SEO. Недостаточно провести только техническую оптимизацию или заняться исключительно контент-маркетингом. Для достижения максимального эффекта необходимо сочетание технических доработок, структурной оптимизации, работы с контентом и семантическим наполнением, а также внедрения продуманных дизайнерских и юзабилити решений.

В случае с интернет-магазином здоровой еды именно синергия всех этих факторов привела к поистине впечатляющим результатам. Тщательная техоптимизация избавила сайт от критических ошибок, новая logическая структура с кластеризацией запросов обеспечила распределение релевантного контента, оптимизация текстов под семантические ядра повысила видимость в выдаче, а современный дизайн и юзабилити решения увеличили конверсию и показатели вовлечения ЦА.

Также особо стоит отметить важность тесного взаимодействия с клиентом на всех этапах проекта. Успех был обеспечен при постоянной обратной связи с владельцем магазина, согласовании всех изменений и совместной проработке особенностей целевой аудитории. Только понимание бизнес-задач и специфики ниши позволило достичь комплексного результата.

Немаловажную роль сыграл и сам продуманный поэтапный скрупулезный подход. Четкое распределение масштабного объема работ на несколько итераций со "спринтами" и фиксированными точками контроля качества позволило выполнить все задачи в намеченные сроки.

В целом, описанный кейс демонстрирует универсальный алгоритм достижения ощутимых результатов для любого коммерческого сайта при условии его тщательного планирования и четкой реализации. Продуманная комплексная SEO-стратегия в сочетании с учетом специфики отрасли и бизнес-задач клиента - главный рецепт успешного роста онлайн-проекта.

На примере интернет-магазина kz-shop.ru мы видим реализацию этого подхода на практике. Уверены, что опыт подобных масштабных комплексных оптимизаций поможет достичь еще многих выдающихся результатов для наших будущих проектов!

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