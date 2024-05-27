Как правильная структура каталога вывела сайт производителя лодок в ТОП поиска за 3 месяца

Наш клиент — крупный производитель лодок, лодочных моторов и фурнитуры, стремящийся максимально эффективно представить свой обширный ассортимент в интернете.

1 Анализ исходного состояния

Прежде чем приступить к практической оптимизации, необходимо было максимально полно изучить исходную ситуацию и проанализировать все факторы, влияющие на SEO-продвижение сайта клиента. На этом этапе были выполнены следующие работы:

Анализ конкурентов в органическом поиске. Мы проанализировали сайты ключевых конкурентов, их позиции в поисковой выдаче, структуру и наполнение каталогов схожей продукции. Это позволило оценить уровень конкуренции, выявить сильные и слабые стороны сайтов-лидеров, наметить ориентиры для дальнейшей работы.

Проверка технической оптимизации сайта. Даже идеальная SEO-стратегия не принесет ожидаемых результатов, если сайт имеет технические недочеты. Мы провели полный аудит кодового состояния сайта, выявив и устранив проблемы с дублированием контента, скоростью загрузки, кроссбраузерной совместимостью, корректностью формирования ЧПУ, ошибками в robots.txt и sitemap.xml, ссылочной структурой и другими важными моментами.

Разбор существующей структуры каталога и ее недостатков. Сложившаяся на тот момент структура каталога сайта реализовывалась уже достаточно давно и не в полной мере соответствовала актуальному ассортименту и поведенческим факторам целевой аудитории. Наш детальный анализ выявил ряд критических недостатков:

Неполное покрытие всего ассортимента компании на разделах каталога.

Дублирование одних и тех же товаров в нескольких категориях.

Несогласованное разделение на подкатегории по производителям, типам и характеристикам.

Неудачные формулировки заголовков некоторых категорий.

Отсутствие отдельных посадочных страниц под часть ключевых запросов.

Все эти недочеты снижали релевантность страниц каталога, создавали путаницу для посетителей и негативно влияли на ранжирование сайта по целевым поисковым запросам в данной тематике.

Таким образом, проведенный анализ сформировал четкое видение основных проблем и задач для успешной SEO-оптимизации сайта клиента путем реструктуризации каталога продукции.

2 Разработка стратегии SEO-оптимизации

После тщательного изучения ситуации наша SEO-команда приступила к разработке комплексной стратегии по улучшению структуры каталога и решению связанных с этим задач оптимизации. В ее рамках были выполнены следующие ключевые действия:

Формирование новой оптимизированной структуры каталога. На основе анализа ассортимента, поведенческих факторов аудитории и имеющегося опыта продвижения интернет-магазинов мы разработали максимально оптимальную архитектуру каталога, включающую в себя:

Разделение всей продукции на основные категории: лодки, лодочные моторы, аксессуары и фурнитура.

Создание уникальных подкатегорий по видам, назначению, производителям и ключевым характеристикам (например, надувные, пластиковые, алюминиевые лодки и т.д.)

Выделение отдельных посадочных страниц под высокочастотные поисковые запросы с главным трафикогенерирующим контентом.

Четкая и понятная структуризация содержимого отдельных категорий для удобства посетителей.

Учет семантического ядра для каждой страницы каталога и других SEO-факторов. 1 Анализ исходного состояния Прежде чем приступить к практической оптимизации, необходимо было максимально полно изучить исходную ситуацию и проанализировать все факторы, влияющие на SEO-продвижение сайта клиента. На этом этапе были выполнены следующие работы: Анализ конкурентов в органическом поиске. Мы проанализировали сайты ключевых конкурентов, их позиции в поисковой выдаче, структуру и наполнение каталогов схожей продукции. Это позволило оценить уровень конкуренции, выявить сильные и слабые стороны сайтов-лидеров, наметить ориентиры для дальнейшей работы. Проверка технической оптимизации сайта . Даже идеальная SEO-стратегия не принесет ожидаемых результатов, если сайт имеет технические недочеты. Мы провели полный аудит кодового состояния сайта, выявив и устранив проблемы с дублированием контента, скоростью загрузки, кроссбраузерной совместимостью, корректностью формирования ЧПУ, ошибками в robots.txt и sitemap.xml, ссылочной структурой и другими важными моментами. Разбор существующей структуры каталога и ее недостатков. Сложившаяся на тот момент структура каталога сайта реализовывалась уже достаточно давно и не в полной мере соответствовала актуальному ассортименту и поведенческим факторам целевой аудитории. Наш детальный анализ выявил ряд критических недостатков: Неполное покрытие всего ассортимента компании на разделах каталога. Дублирование одних и тех же товаров в нескольких категориях. Несогласованное разделение на подкатегории по производителям, типам и характеристикам. Неудачные формулировки заголовков некоторых категорий. Отсутствие отдельных посадочных страниц под часть ключевых запросов. Все эти недочеты снижали релевантность страниц каталога, создавали путаницу для посетителей и негативно влияли на ранжирование сайта по целевым поисковым запросам в данной тематике. Таким образом, проведенный анализ сформировал четкое видение основных проблем и задач для успешной SEO-оптимизации сайта клиента путем реструктуризации каталога продукции. 2 Разработка стратегии SEO-оптимизации После тщательного изучения ситуации наша SEO-команда приступила к разработке комплексной стратегии по улучшению структуры каталога и решению связанных с этим задач оптимизации. В ее рамках были выполнены следующие ключевые действия: Формирование новой оптимизированной структуры каталога. На основе анализа ассортимента, поведенческих факторов аудитории и имеющегося опыта продвижения интернет-магазинов мы разработали максимально оптимальную архитектуру каталога, включающую в себя: Разделение всей продукции на основные категории: лодки, лодочные моторы, аксессуары и фурнитура. Создание уникальных подкатегорий по видам, назначению, производителям и ключевым характеристикам (например, надувные, пластиковые, алюминиевые лодки и т.д.) Выделение отдельных посадочных страниц под высокочастотные поисковые запросы с главным трафикогенерирующим контентом. Четкая и понятная структуризация содержимого отдельных категорий для удобства посетителей. Учет семантического ядра для каждой страницы каталога и других SEO-факторов.



2. Планирование интеграции новой структуры на сайт. По согласованию с клиентом был разработан поэтапный план внедрения обновленного каталога на действующий ресурс таким образом, чтобы минимизировать негативное влияние на текущие позиции сайта в поисковой выдаче. В качестве приоритетных шагов выступало:

Создание новых страниц самых важных категорий, продуктовых разделов с ключевым контентом.

301 редирект для всех релевантных страниц со старой версии каталога.

Плавная интеграция дополнительных подкатегорий в обновленную структуру каталога.

Поэтапная внутренняя перелинковка и продвижение новых разделов каталога.

3.Оптимизация контента под новую структуру. Для эффективного продвижения новых страниц каталога требовался хорошо оптимизированный, качественный контент. На этом этапе мы обновили все тексты на уже существующих страницах в соответствии с лучшими SEO-практиками, а также подготовили новый релевантный материал для расширенного каталога:

Информативные описания товаров и категорий

Правильная распределенная структура текстов с выделением важных ключевых слов

Внедрение LSI-синонимов в копирайтинг материалы

Использование продающих заголовков и выгодных преимуществ

Мультимедийный контент: изображения, видео-обзоры и т.д.

Таким образом, был заложен прочный фундамент для дальнейшего успеха SEO-продвижения сайта через реализацию новой, максимально семантически релевантной структуры каталога.

3 Внедрение изменений

После детальной подготовительной работы мы приступили к практическому внедрению новой структуры каталога на сайт клиента, следуя разработанному плану. Этот процесс реализовывался в несколько ключевых этапов в период с октября по декабрь 2022 года.

Запуск главных категорий и продуктовых разделов. Первым шагом стал релиз основных категорий лодки, моторы, аксессуары с интеграцией подкатегорий наиболее важных продуктовых групп. Обновленные разделы каталога получили уникальный SEO-оптимизированный контент, включая описания категорий, фильтры и характеристики для товаров.

301 редирект и деинсталляция старой структуры. После запуска новой версии каталога мы выполнили 301 перенаправление со старых адресов на релевантные им новые страницы для сохранения ссылочной передачи со внешних ресурсов. Параллельно все устаревшие адреса и разделы были удалены с сайта во избежание дублей контента.

Поэтапная интеграция дополнительных подкатегорий. На данном этапе мы постепенно расширяли структуру, создавая и добавляя на сайт недостающие разделы подкатегорий в соответствии с утвержденным планом. Это позволило максимально полно и структурированно охватить весь ассортимент клиента с ясной иерархией категорий и простой навигацией для посетителей.

Внутренняя перелинковка и продвижение новых разделов. По мере наполнения новой структуры каталога наша команда SEO-специалистов плотно занималась ее интеграцией с остальными разделами сайта, создавала внутреннюю ссылочную структуру и планомерно продвигала новые категории/подкатегории с нарастающей частотой использования актуальной семантики в контенте.

Внедрение обновленной структуры каталога проходило очень аккуратно и поэтапно под нашим тщательным наблюдением. При обнаружении любых сбоев или непредвиденных ситуаций мы оперативно устраняли все проблемы для предотвращения негативного влияния на позиции сайта в выдаче поисковых систем.

4 Результаты проекта

Проделанная масштабная работа по оптимизации структуры каталога принесла впечатляющие результаты для сайта нашего клиента:

Значительный рост органического трафика. В период с октября 2022 по январь 2023 года количество посетителей на сайт из поисковых систем увеличилось более чем на 50% - с 7955 до 12681 пользователей в месяц.

2.Выход в ТОП-1 по ключевым запросам. Благодаря грамотному формированию и наполнению новой структуры каталога мы добились вывода сайта на лидирующие позиции в поисковой выдаче Яндекса и Google по самым высокочастотным коммерческим запросам:

- "лодки на заказ"

- "лодки пвх на заказ"

- "лодка пвх под аэроустановку"

- "лодки без пола"

- И многие другие.

3.Увеличение конверсий и продаж. Благодаря росту видимости и релевантности сайта по целевым запросам аудитории, а также улучшению юзабилити страниц каталога, мы обеспечили заметное увеличение конверсий - количество обращений и заказов у клиента выросло в среднем на 27% по сравнению с прошлым периодом.

Рекомендации по дальнейшей оптимизации:

Регулярный аудит и апдейт ключевых слов в карточках товаров

Интеграция универсальных поисковых систем для каталога

Продолжение наращивания ссылочной массы с авторитетных ресурсов

А/Б тестирование заголовков и ценовых предложений на продуктовых страницах

Адаптация контента под новые типы поисковых запросов (вопросы, длинный хвост)

Данный кейс наглядно демонстрирует, насколько важно уделять должное внимание правильной структуризации каталога для обеспечения максимальной релевантности ресурса по целевым коммерческим запросам. Проделанная нашей командой работа позволила преобразовать сайт клиента в высокоэффективный канал продаж и привлечения целевой аудитории за счет оптимальной организации каталога продукции.

5 Заключение

Проект по SEO-оптимизации структуры каталога для сайта производителя лодок еще раз продемонстрировал важность комплексного подхода к продвижению ресурса в поисковых системах. Даже при наличии качественного контента и технической оптимизации, несовершенная или устаревшая архитектура каталога сдерживала реализацию полного трафикогенерирующего и конверсионного потенциала ресурса.

Формирование новой структуры каталога в соответствии с максимально полным ассортиментом товаров клиента и акту/

Связаться со мной:

Telegram: https://t.me/pr_oparin