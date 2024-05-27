Как вывести оптовый сайт по продаже сумок в ТОП-10: кейс по SEO-оптимизации

В современном мире, где большинство покупок совершается в интернете, важность SEO-оптимизации для успешного ведения бизнеса сложно переоценить. Наш клиент – оптовый продавец сумок, столкнулся с ситуацией, когда его основные коммерческие запросы, такие как «сумки оптом», «оптом сумки», «сумки оптом купить», находились за пределами ТОП-20 в поисковой выдаче.

1 Диагностика сайта

Первым шагом в нашей работе стала тщательная диагностика текущего состояния сайта клиента. Это позволило нам выявить существующие проблемы и разработать эффективный план действий для их устранения.

1.2 Проведение технического аудита

В ходе технического аудита были обнаружены множественные ошибки, которые негативно влияли на позиции сайта в поисковых системах и органический трафик. Среди наиболее серьезных проблем можно отметить следующие:

Отсутствие микроразметки: Микроразметка – это особый код, который помогает поисковым системам лучше понимать содержание страниц и правильно индексировать их. Отсутствие микроразметки на сайте означало, что поисковые системы не могли в полной мере оценить его релевантность запросам пользователей.

Низкая скорость загрузки сайта: Согласно исследованиям Google, даже задержка в 1 секунду при загрузке страницы может привести к снижению конверсии на 7%. Медленная загрузка сайта негативно влияет не только на пользовательский опыт, но и на его ранжирование в поисковых системах.

Слабая оптимизация метатегов для товарных страниц: Метатеги, такие как title и description, играют важную роль в SEO. Они помогают поисковым системам понять содержание страницы и соответствие ее запросам пользователей. На сайте клиента метатеги были оптимизированы недостаточно хорошо, что снижало его шансы на высокие позиции в выдаче.

Дублирование тайтлов: Дублирование тайтлов – одна из наиболее распространенных ошибок, которая может привести к существенному снижению позиций сайта в поисковой выдаче. На сайте клиента присутствовало множество страниц с одинаковыми заголовками, что создавало путаницу для поисковых систем.

Другие технические проблемы: Помимо перечисленных выше, были обнаружены и другие ошибки, такие как отсутствие карты сайта, некорректная разметка изображений, дублирование контента и т.д.

После выявления этих проблем мы передали подробный отчет разработчикам сайта для их устранения. Это было критически важно, поскольку техническая оптимизация является фундаментом для успешного продвижения любого ресурса в поисковых системах.

1.2 Анализ структуры каталога

Параллельно с техническим аудитом мы провели тщательный анализ структуры каталога сайта с точки зрения его оптимизации под оптовые запросы. В ходе этого анализа стало очевидно, что существующая структура не полностью соответствовала потребностям клиента и требовала доработки.

Мы выявили ряд страниц, которые необходимо было создать и оптимизировать для более эффективного ранжирования по запросам, связанным с оптовой продажей сумок. Например, отсутствовали специализированные страницы для таких запросов, как "купить сумки из натуральной кожи оптом", "купить дорожные сумки оптом" и т.д.

Создание и оптимизация этих страниц стали одной из наших приоритетных задач на следующем этапе работы.

2 Этап оптимизации

После завершения диагностики и определения ключевых проблем мы приступили к непосредственной оптимизации сайта. Этот процесс включал в себя несколько взаимосвязанных направлений работы.

2.1 Работа со структурой каталога

Одним из наиболее важных аспектов оптимизации стала работа со структурой каталога сайта. Мы внедрили новые страницы, оптимизированные под наиболее значимые оптовые запросы клиента.

Процесс создания и оптимизации этих страниц включал в себя следующие шаги:

Определение наиболее релевантных и ценных запросов: На основе анализа поисковых запросов и потребностей клиента мы выделили ключевые фразы, под которые необходимо было создать отдельные страницы. Среди них были такие, как "купить сумки из натуральной кожи оптом", "купить дорожные сумки оптом" и т.д.

Разработка структуры и содержания страниц: Для каждого выбранного запроса мы разработали оптимальную структуру соответствующей страницы, включая заголовки, контент, изображения и другие элементы. При этом особое внимание уделялось релевантности контента и его полезности для пользователей.

Оптимизация элементов страниц: После создания контента мы провели тщательную оптимизацию всех элементов страниц: заголовков, метатегов, текстов, изображений и т.д. Это позволило максимально повысить их релевантность целевым запросам и улучшить восприятие поисковыми системами.

Внутренняя перелинковка: Для обеспечения эффективной связности внутри сайта и распределения веса страниц мы уделили особое внимание внутренней перелинковке. Новые страницы были органично интегрированы в общую структуру каталога и связаны между собой и с другими релевантными разделами.

Постепенно, по мере внедрения оптимизированных страниц, мы начали наблюдать первые положительные результаты в виде роста видимости сайта в поисковых системах и улучшения позиций по целевым запросам.

2.1 Оптимизация внутренней перелинковки

Помимо работы со структурой каталога, мы также сосредоточились на улучшении внутренней перелинковки сайта. Это было важно для обеспечения более эффективного распределения веса страниц и улучшения их взаимосвязи.

На первоначальном этапе мы обратили внимание на тот факт, что в карточках товаров отсутствовала внутренняя перелинковка на категории, к которым они относились. Это затрудняло навигацию для пользователей и снижало ценность внутренних ссылок с точки зрения SEO.

Чтобы исправить эту ситуацию, мы тесно сотрудничали с разработчиками сайта и реализовали функционал по добавлению дополнительной плитки тегов в карточки товаров. Теперь каждая карточка содержала ссылки на соответствующие категории и подкатегории, что значительно улучшило внутреннюю связность сайта.

Кроме того, мы провели комплексный аудит внутренней перелинковки и оптимизировали ее в соответствии с лучшими практиками SEO. Это включало в себя такие меры, как:

Устранение избыточных и некачественных внутренних ссылок

Использование релевантных анкор-текстов для внутренних ссылок

Оптимизация распределения веса страниц через внутреннюю перелинковку

Добавление внутренних ссылок на наиболее значимые страницы из различных разделов сайта

Благодаря этим изменениям удалось значительно повысить релевантность внутренних ссылок, улучшить распределение веса страниц и, в конечном счете, способствовать росту видимости сайта в поисковых системах.

3 Результаты

После проведения комплексной SEO-оптимизации, включавшей в себя техническую оптимизацию, работу со структурой каталога и улучшение внутренней перелинковки, мы добились впечатляющих результатов для нашего клиента.

3.1 Рост видимости сайта в поисковых системах

Одним из наиболее значимых достижений стал существенный рост видимости сайта в поисковых системах. Это наглядно демонстрируют следующий график:

Как видно из графиков, после внедрения наших оптимизационных мер видимость сайта в выросла с 200 ключей 1050. Это означает, что сайт стал гораздо более заметным для целевой аудитории и имел больше шансов привлечь новых клиентов.

3.2 Улучшение позиций по целевым оптовым запросам

Еще более важным достижением стало значительное улучшение позиций сайта по ключевым оптовым запросам, которые были критически важны для клиента. Ниже представлена таблица с примерами позиций до и после оптимизации:

Как видно из таблицы, удалось добиться существенного роста позиций по всем ключевым запросам, большинство из которых теперь находится в ТОП-10 или ТОП-15 поисковой выдачи. Это позволило клиенту значительно повысить свою видимость для целевой аудитории и привлечь больше потенциальных покупателей на свой сайт.

4 Выводы

Проведенная нами комплексная SEO-оптимизация сайта клиента, занимающегося оптовой продажей сумок, принесла впечатляющие результаты. Благодаря системному подходу, включавшему в себя техническую оптимизацию, работу со структурой каталога и улучшение внутренней перелинковки, удалось существенно повысить видимость сайта в поисковых системах и значительно улучшить его позиции по ключевым коммерческим запросам.

Ключевыми факторами успеха стали:

Тщательная диагностика исходного состояния сайта: Детальный анализ технических проблем и структуры каталога позволил выявить основные узкие места и разработать эффективный план действий.

Комплексный подход к оптимизации: Мы не ограничились только одним направлением работы, а провели оптимизацию по нескольким взаимосвязанным векторам, что обеспечило максимальный эффект.

Тесное сотрудничество с разработчиками сайта: Активное взаимодействие с командой разработчиков позволило оперативно устранять технические проблемы и внедрять необходимые изменения на сайте.

Фокус на релевантности и пользовательском опыте: При всех оптимизационных работах мы уделяли особое внимание релевантности контента и улучшению пользовательского опыта, что положительно повлияло на позиции сайта в поисковых системах.

Для дальнейшего развития проекта мы рекомендуем клиенту продолжать работу по поддержанию и улучшению достигнутых результатов. Это может включать в себя регулярный мониторинг и оптимизацию технических аспектов сайта, обновление и расширение контента, дальнейшую оптимизацию внутренней перелинковки, а также анализ и реагирование на изменения в алгоритмах поисковых систем.

Кроме того, важно уделять внимание развитию дополнительных каналов привлечения трафика, таких как контекстная реклама, SMM и другие инструменты интернет-маркетинга. Комплексный подход, сочетающий SEO-оптимизацию с другими маркетинговыми стратегиями, поможет клиенту максимально

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