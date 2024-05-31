Арест имущества в уголовном деле не должен мешать процедуре банкротства

24 октября Верховный Суд РФ вынес определение, в котором указал, что все вопросы об имуществе должника должны решаться только в деле о банкротстве, даже если на имущество наложен арест по уголовному делу. А потерпевшие не имеют приоритета перед остальными кредиторами.

В чем проблема с арестом имущества по уголовному делу

Регулярно возникают ситуации, когда на имущество банкрота наложен арест следователем или судом в рамках уголовного дела. Причем должник не обязательно является обвиняемым.

Когда начинается процедура банкротства, все имущество должника должно продаваться с торгов, а деньги распределяться между кредиторами согласно очередности.

Арест же мешает продаже имущества – нельзя зарегистрировать переход права собственности, да и желающих купить такое имущество значительно меньшие.

Поэтому по закону после признания должника банкротом все аресты с имущества снимаются. Однако снять арест должен тот орган, который его наложил. А следователи и судьи по уголовным делам часто отказывают в снятии ареста. Единой судебной практики не было.

В результате ареста процедура банкротства становится бесполезной из-за невозможности реализовать имущество.

Причем самим потерпевшему такой арест также зачастую мешал быстрее получить деньги в процедуре банкротства. А другие кредиторы могли в принципе остаться ни с чем, несмотря на наличие у должника имущества.

Что решил Верховный Суд

В определении Верховный суд сформулировал несколько важных позиций по этому поводу:

1. После введения банкротства должны сниматься все аресты, включая наложенные по уголовному делу.

2. Потерпевшие по уголовному делу должны предъявить свои требования в деле о банкротстве вместе с остальными кредиторами. Удовлетворение требований в индивидуальном порядке вне дела о банкротстве недопустимо.

3. Все кредиторы равны (с учетом их очередности). Потерпевшие, в пользу которых наложен арест на имущество должника, не имеют никаких преимуществ перед остальными кредиторами.

4. Арест не препятствует продаже имущества в деле о банкротстве. Свою функцию обеспечительной меры арест уже выполнил – имущество сохранено.

5. Процедура банкротства является единственным способом исполнения судебного акта в отношении банкрота, поэтому все вопросы об имуществе должника решаются в деле о банкротстве, даже если на имущество наложен арест по уголовному делу.

Кстати в этом деле Верховный Суд решил исключить из конкурсной массы квартиру должника, на которую наложен арест в уголовном деле, как единственное жилье.

Вопросы включения и исключения имущества из конкурсной массы, применения иммунитета к единственному жилью также уполномочен решать только суд, который рассматривает дело о банкротстве.

Что теперь будет с арестованным имуществом при банкротстве

Для снятия ареста по-прежнему нужно обращаться в тот орган, который его наложил.

Однако, после вынесения определения Верховного Суда, снять арест будет проще.

А главное, что аресты больше не будут блокировать реализацию имущества в банкротстве, имущество будет продано, а деньги распределены кредиторам.

Такую позицию Верховного Суда можно только поддержать.

Цель процедуры банкротства – собрать имущество должника, продать его и расплатиться с кредиторами, насколько это возможно. Арест по уголовному делу сводил на нет весь смысл процедуры.

Арест должен сохранить имущество, пока оно не будет реализовываться приставом или арбитражным управляющим. Он не создает преимущество для потерпевшего и не должен лишать остальных кредиторов возможности получить деньги от продажи имущества должника.

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