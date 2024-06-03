Как электронная подпись помогает бизнесу до, во время и после совершения покупки клиентом

Мы рассмотрели лишь один пример, как электронная подпись может помочь бизнесу. Она применима не только в производстве, но и в абсолютно любой другой сфере бизнеса – от недвижимости, энергетики и логистики до рекламных агентств, кафе или отелей. Цифровое решение позволит компаниям сэкономить время себе и своим клиентам, расширить географию бизнеса, повысить лояльность клиентов и привлечь новые рекомендации. Бизнес сможет избавить себя от бумажной волокиты, необходимости содержать архив, сэкономить средства на логистику, хранение и печать документов.

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