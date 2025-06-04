ПЭП vs УНЭП: какой вид электронной подписи выбрать

Что такое ПЭП и УНЭП

Разберёмся, какие виды электронной подписи существуют и для чего они нужны. Российское законодательство определяет следующие типы электронной подписи: простая электронная подпись (ПЭП), усиленная неквалифицированная подпись (УНЭП) и усиленная квалифицированная подпись (УКЭП).

Рассмотрим первые два вида – ПЭП и УНЭП, между которыми часто возникает выбор бизнеса, так как они имеют самый быстрый пользовательский путь. А УКЭП можно выпустить только при очной идентификации личности и она чаще используется в сценариях, когда документы нужно передавать в госорганы. Об особенностях УКЭП вы можете узнать здесь.

Простая электронная подпись или ПЭП может быть представлена в виде логина с паролем или СМС-кода. ПЭП используется для подтверждения действий, например, авторизации на сайте, подписки на email-рассылки, подтверждения банковских операций. Представьте, что каждый раз, когда вы вводите пароль на сайте или подтверждаете платёж кодом из СМС, вы фактически даёте своё согласие. Именно так работает ПЭП – она подтверждает, что вы хотите совершить это действие.

В теории ПЭП можно подписывать и документы: пользователь получает СМС, переходит по ссылке, вводит код – готово, всё подписано. Но это небезопасно. Почему? ПЭП не создаётся с помощью криптографии, что делает её уязвимой для хакерских атак. Также она не защищает документы от подписания без ведома владельца и подмены данных. ПЭП подойдёт для базовых задач, где не требуется высокий уровень надёжности.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись или УНЭП создаётся с помощью криптографии и обеспечивает надёжную защиту документооборота. Криптография гарантирует невозможность взлома подписи и внесения односторонних изменений в документ. В отличие от ПЭП, УНЭП – оптимальное решение для ежедневного документооборота.

УНЭП – настоящий помощник для любого бизнеса. С её помощью можно подписывать:

Договоры оказания услуг.

Кадровые документы.

Закрывающие документы и многое другое.

Исключений в применении УНЭП немного: она не подходит для сделок с НДС или для взаимодействия с госорганами, например, для регистрации новых юрлиц.

Выпустить УНЭП можно двумя способами:

Онлайн, например, с помощью верифицированной учётной записи на Госуслугах (ЕСИА) – быстро и удобно.

Очно в любом удостоверяющем центре (УЦ).

Процесс подписания УНЭП может выглядеть аналогично ПЭП: документ отправляется по ссылке в СМС. Также документооборот с УНЭП можно вести в мобильном приложении. Никаких сложных действий – всё интуитивно понятно.

УНЭП – это лучший вариант для тех, кто хочет оптимизировать работу с документами. Она сочетает в себе простоту использования и высокий уровень защиты, что делает её надёжным помощником в решении большинства бизнес-задач.