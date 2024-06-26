Краудлендинг: что это такое и в чем его преимущества для инвестора

Рассказываем, почему инвесторам стоит рассмотреть краудлендинг, в чем его привлекательность, и насколько это безопасный инструмент.

Краудлендинг — это механизм кредитования бизнес-проектов физическими или юридическими лицами по договорам займа. Когда бизнесу требуются средства для развития, запуска или расширения производства, компания может обратиться к инвестиционной платформе. Платформа позволяет инвесторам вкладывать средства в различные проекты и инициативы. Благодаря тщательному отбору проектов перед их размещением на платформе, риски инвесторов снижаются.

Начинающим инвесторам стоит рассмотреть краудлендлендинговые платформы для диверсификации своих активов.

Понятный способ инвестирования. Есть определенная сумма денежных средств, фиксированная процентная ставка по займу, дата возврата инвестиций. Инвестору понятно, какая доходность ожидает его в конце срока инвестирования.

Наличие скоринга заемщиков. Платформы проводят скоринг, чтобы убедиться, что инвестор получит качественное инвестиционное предложение. Все права участников защищены и прописаны в правилах пользования каждой отдельной платформой.

Контроль Банка России. Банк России контролирует все платформы, которые входят в реестр операторов инвестиционных платформ (ОИП) и имеют лицензию. Платформы готовят и подают в Банк России ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты. В июне 2024 года в реестре Центрального Банка России числится 71 ОИП.

Возможность напрямую инвестировать в бизнес. Этим рынок краудленинга привлекателен для опытных инвесторов. То есть на краудплатформах инвестор может выбрать интересующую его компанию, ознакомиться с подробной информацией о ней и инвестировать в ее развитие. Также на платформах возможно самостоятельно проверить финансовую отчетность компании.

Привлекательная доходность по краудпроектам. Уровень ставок в инвестиционных проектах конкурентоспособный. То есть можно инвестировать в проекты, в которых доходность выше в сравнении с некоторыми другими инвестиционными инструментами. Именно по этой причине опытные инвесторы, рассматривающие перспективы диверсификации своего портфеля, могут найти на рынке краудлендинга достаточно большое количество вариантов.

Начинающий инвестор в большинстве случаев полагается на скоринг заемщиков краудплатформы. Поэтому инвесторам с малым опытом стоит заходить на классические платформы, которые проводят скоринг перед выдачей займов малому и среднему бизнесу. Лучше инвестировать небольшие суммы, диверсифицировать свои активы между категориями заемщиков. Например, грузоперевозки, торговля, промышленность, строительный сектор.

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Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.