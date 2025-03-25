Как основателю бизнеса добиться инвестиций и защитить интересы

Инвестиции в бизнес необходимы для развития компании. Владелец бизнеса может использовать собственные средства или привлекать со стороны. Для привлечения инвестиций основателям нужно привлекательно представить компанию. Для этого потребуется подготовка и максимальная прозрачность.

Подготовить документы. Подготовить и представить инвесторам важные документы: уставные, договоры с ключевыми партнерами, поставщиками, покупателями.

Показать структуру бизнеса. От того, насколько эффективна модель управления, зависит конкурентоспособность продукции или услуг и прибыльность бизнеса.

Предоставить отчетность. Нужно привести в порядок бухгалтерскую и налоговую отчетность. Она должна соответствовать управленческой и операционной отчетности.

Сделать честную презентацию. В презентации следует использовать только достоверные сведения. Если данные в презентации не совпадают с реальным положением, инвестор получит законное право расторгнуть сделку.

Правильно оформить все активы. В особенности, не упускать нематериальные активы — патенты, товарные знаки, домены, коммерческие тайны.

Проверить платежеспособность инвестора, легальность и происхождение средств. Для проверки используют государственные ресурсы и берут сведения из открытых источников:

Подписать NDA. Перед тем, как предоставлять инвестору данные о бизнесе, нужно заключить соглашение о конфиденциальности (передавать документы стоит только после подписания NDA).

Обновить устав и заключить корпоративный договор. Он регулирует:

кто и как голосует на собрании акционеров;

будет ли у инвестора право решать управленческие вопросы;

введет ли инвестор своего человека на управляющую должность в компании;

распределение прибыли в первые и последующие годы инвестирования;

как решаются спорные ситуации;

порядок продажи доли и выхода из компании;

ответственность за нарушение корпоративного договора;

запрет на организацию параллельного бизнеса (компании с тем же направлением бизнеса).

Оформить опцион. В интересах владельца бизнеса заключить с инвестором опцион с условием, что в случае просрочки транша, инвестор лишается доли в бизнесе (за вознаграждение или без него). Опцион заверяется у нотариуса и приводится в исполнение без обращения в суд. В случае, если инвестор отказывается заключить опцион, возможно, он намерен не исполнять свою часть условий.