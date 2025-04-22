Какие есть способы инвестиций в недвижимость

Коммерческая и жилая недвижимость — привычный и понятный инструмент. Такой вид капиталовложений подходит для консервативных инвесторов с долгосрочной стратегией. Рынок недвижимости растет, поэтому падение цен на квартиры, если и будет, то краткосрочное.

Инвестировать можно в объекты недвижимости в перспективных районах на этапе котлована. До этапа сдачи квартиры вырастают в цене примерно на 30% — можно перепродать квартиру после сдачи в эксплуатацию или на этапе строительства. Либо сдавать квартиру в аренду: в идеале ежемесячная плата арендаторов должна быть не меньше, чем платеж по ипотеке.

Инвестиционный потенциал выше у быстроразвивающихся городов-миллионников, где растет численность населения и спрос на жилье.

Еще вариант — приобрести апартаменты на Черноморском побережье. С момента старта продаж до ввода в эксплуатацию инвестор может получить значительную прибыль на перепродаже.

Покупка земли — тоже хороший способ приумножения капитала, если инвестор предугадает спрос. Назначение участков может быть разным: участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственные земли. Наиболее выгодными считаются земли под строительство ИЖС.

Можно выбрать коммерческую недвижимость: это офисные и торговые площади, склады. Варианты заработка: сдача в аренду и перепродажа. При таком типе инвестиций инвестор должен разбираться в экономике, уметь просчитывать риски и спрос.

Апартаменты как инструмент инвестиций выступает альтернативой приобретению жилых помещений. В сравнении с квартирами апартаменты чаще всего доступны по более низкой цене — разница может доходить до 25%. С точки зрения рентабельности инвестиций апартаменты более привлекательны для инвестора. Срок окупаемости апартаментов на 5–7 лет меньше традиционных квартир.

Поскольку такой тип недвижимости считается нежилой, то не регулируется ЖК РФ. Поэтому есть сложности в судебной практике по спорам, связанным с этим типом имущества, в силу недостаточной разработки законодательной базы.

Необязательно покупать недвижимость, можно воспользоваться альтернативными вариантами инвестиций:

Ипотечные облигации. Это банковские долговые бумаги, обеспеченные закладными по ипотеке. Клиенты банков вносят регулярно платежи по своим ипотечным кредитам, эти средства конвертируются в купоны для выплаты инвесторам за вычетом комиссии организаторам выпуска. Ипотечные облигации можно приобрести на фондовой бирже. Купонный доход выплачивается раз в квартал или полгода, срок погашения длинный, но есть возможность перепродать на фондовой бирже.

Акции и облигации застройщиков. Если строительный бизнес растет, то растут и рыночные цены на ценные бумаги компании. Можно торговать ценными бумагами на бирже и фиксировать накопленную прибыль. Либо держать в портфеле как источник пассивного дохода.

Вклад в ПИФ — форма совместных инвестиций в различные нежилые помещения. Управляющая компания привлекает инвестиционные ресурсы и размещает их в активах. В обмен инвестор получает паи и право на часть дохода от арендных платежей. Также доход может поступать от переоценки фондов.

ПИФ позволяет инвесторам стать совладельцами торговых центров, офисных зданий, складских помещений. Такой подход освобождает инвесторов от необходимости лично заниматься поиском подходящих помещений, арендаторов либо покупателей.

Краудлендинг строительного бизнеса. Это механизм финансирования строительного бизнеса физическими или юридическими лицами на основе договоров займа. Можно инвестировать в застройщика многоквартирных домов, при этом не посещать сам объект или офис застройщика.