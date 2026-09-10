Какие налоги надо платить с дивидендов

Дивиденды — это часть чистой прибыли компании, распределяемая между акционерами (в АО) или участниками (в ООО).

Выплата возможна только при наличии прибыли и при принятии решения общим собранием акционеров или участников. Размер дивидендов определяется дивидендной политикой компании и рассчитывается на одну акцию или пропорционально долям в уставном капитале.

В России действует прогрессивная шкала НДФЛ, причем для дивидендов установлена отдельная, изолированная налоговая база. Она не суммируется ни с зарплатой, ни с доходами от продажи ценных бумаг, ни с купонами. Ставка НДФЛ зависит исключительно от общей суммы дивидендов, полученных инвестором за календарный год:

13% — если годовая сумма доходов по этой базе не превышает 2,4 млн рублей.

15% — с суммы превышения 2,4 млн рублей.

Важно: поскольку базы разделены, крупные доходы по другим статьям не влияют на ставку по дивидендам. Если инвестор получил 4 млн рублей зарплаты и 800 000 рублей дивидендов, дивиденды полностью облагаются по ставке 13%, так как они сами по себе не превысили порог в 2,4 млн рублей.

Пример расчета: при годовой сумме дивидендов 4,5 млн рублей налог рассчитывается следующим образом:

2 400 000 × 13% = 312 000 рублей (налог с базовой части)

2 100 000 (превышение: 4 500 000 − 2 400 000) × 15% = 315 000 рублей (налог с суммы превышения)

Итого налог: 627 000 рублей

Для нерезидентов РФ ставка составляет фиксированные 15% со всех дивидендов от российских компаний без применения прогрессивной шкалы (если международный договор не устанавливает иные правила).

При выплате дивидендов по российским акциям налог удерживается брокером или эмитентом автоматически. Если инвестор получает доходы через нескольких брокеров, каждый из них видит только свой счет и удерживает налог изолированно. По окончании года ФНС консолидирует данные от всех налоговых агентов, суммирует все полученные дивиденды, и при превышении общего лимита в 2,4 млн рублей выставит уведомление на доплату НДФЛ.

По дивидендам от иностранных компаний инвестор обязан самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ и доплатить налог. При этом налог, удержанный за рубежом, можно зачесть в РФ, если между странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Налог с дивидендов нельзя уменьшить за счет стандартных, социальных или имущественных вычетов. Налоговые льготы ИИС (включая ИИС-3) также не освобождают дивиденды от налогообложения.

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