Милонов высказал недовольство слишком толерантным отношением к проституции в России и считает, что она должна быть наказуема. Он предложил отправлять этих девушек на пару лет в колонию-поселение, а затем на ферму, где они смогут использовать свои навыки доярок.

Неясно, почему Милонов не предложил сажать в тюрьму тех, кто пользуется их услугами. Ведь без спроса не было бы предложения. Подобный подход кажется логичным. Кроме того, можно было бы предложить такие меры и для депутатов, которые постоянно предлагают безумные идеи, а затем доят бюджет.

Милонов также высмеял мужчин, которые пользуются услугами проституток. Он заявил, что такие мужчины не способны добиться расположения женщины по-настоящему и подразумевает, что у него лично возникли проблемы с девушками легкого поведения. Возможно, его недовольство объясняется конкуренцией.

Однако, сажать девушек в тюрьму, вероятно, не приведет к уменьшению количества проституток. Одна из девушек, работающая в Петербурге во время ПМЭФ, привела примерную стоимость подобных услуг — до 3 миллионов рублей в неделю, в зависимости от навыков девушки и запросов клиента. Такой заработок мало кто откажется отдать.

В отличие от депутатов, девушки легкого поведения работают и зарабатывают свои деньги. Они не занимаются борьбой с ветряными мельницами, как некоторые политики. Трудно понять, за что депутаты получают свою зарплату, если они так много лет тратят на борьбу с проституцией.