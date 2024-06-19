Налоговая реформа. Как повышение НДФЛ скажется на нашей жизни

Совсем недавно ввели закон о повышении НДФЛ с 13% до 15% для доходов свыше 1 млн руб и с 15% до 20% для доходов свыше 5 млн руб. Давайте разберемся, что подразумевается под «справедливостью» в данном контексте.

Влияние на среднестатистического работника

Как инвесторы, мы рассмотрим влияние налоговых изменений на дивиденды. Но сначала определим, кого затронет увеличение налогов.

По данным Росстата, средняя зарплата в 2023 году составила более 73 000 рублей. Если вы работаете в компании, где выплачиваются бонусы в размере двух окладов, ваш годовой доход превысит 1 млн рублей, и ставка НДФЛ для вас возрастет с 13% до 15%. В перспективе через пару лет это может коснуться и всех со средней зарплатой. Таким образом, по разным оценкам, сейчас это затронет от 15% до 30% населения. Со временем этот процент будет только расти.

Влияние на дивиденды

Как повлияет увеличение налога на дивиденды? Рассмотрим пример. Допустим, акция стоит 100 рублей, и компания выплачивает дивиденды в размере 10%. Однако, с повышением налога на прибыль компаний с 20% до 25%, вместо 10 рублей вы получите 9,5 рублей. Если сейчас чистая сумма составляет 8,7 рублей, то при новом налоге она снизится до 8,07 рублей. Это означает, что ваша чистая дивидендная доходность уменьшится на 7,2%.

Для лиц с доходом свыше 5 млн рублей ситуация ещё хуже: их чистая доходность упадет на 10,6%. Ожидать ли соизмеримую коррекцию индекса? Возможно.

Особенности налогообложения для владельцев иностранных компаний

Интересный момент: в России существует фиксированный НДФЛ в размере 5 млн руб для владельцев иностранных компаний. Если ваш НДФЛ по стандартному расчету превышает 5 млн руб, можно перейти на фиксированный налог. И, согласно слухам, этот фиксированный налог останется неизменным. То есть, такие крупные фигуры как Сечин и Миллер не будут платить больше налогов, в отличие от большинства населения.

Влияние на экономику

С точки зрения экономики компаний, повышение налога на прибыль на 5% вероятно будет переложено на потребителей, что приведет к очередному витку инфляции. Обычно компании перекладывают подобные издержки на своих клиентов, и, скорее всего, в этот раз будет так же.

Заключение

Итак, повышение налогов, как на доходы физических лиц, так и на прибыль компаний, несомненно, окажет значительное влияние на многих россиян и на экономику в целом. В то время как повышение НДФЛ представляется как мера «справедливости», владельцы крупных капиталов и иностранных компаний, похоже, смогут избежать дополнительного налогового бремени. Это вызывает вопросы о действительной справедливости и долгосрочных последствиях для экономики.