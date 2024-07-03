7 точек роста для вашего бизнеса: как внутренний аудит помогает находить скрытые возможности

В современном быстро меняющемся бизнес-ландшафте многие компании сталкиваются с серьезной проблемой: они не могут достичь желаемого уровня прибыльности и развития, несмотря на все усилия. В статье рассмотрим почему, несмотря на все ваши усилия, вы не получаете ожидаемого роста и эффективности и как это можно побороть с помощью внутреннего аудита?

Скрытые угрозы и упущенные возможности

Причина может крыться в том, что вы не видите полной картины вашего бизнеса. Скрытые неэффективности, незамеченные риски и упущенные возможности могут тихо подтачивать ваши усилия по повышению прибыльности и развитию. Без глубокого понимания внутренних процессов вашей компании вы рискуете:

Тратить ресурсы на неэффективные процессы. Упускать возможности для оптимизации и роста. Подвергаться неожиданным финансовым и операционным рискам. Принимать решения на основе неполной или неточной информации. Отставать от конкурентов в области инноваций и эффективности.

Цена бездействия

Что происходит, если эти проблемы остаются нерешенными? Ваша компания продолжает работать, не зная о внутренних неэффективностях. Вы теряете деньги из-за неоптимизированных процессов, а ваши конкуренты находят способы повысить свою эффективность и захватывают всё большую долю рынка.

Более того, без четкого понимания ваших внутренних процессов и рисков, вы можете столкнуться с неожиданными проблемами:

Внезапные финансовые потери из-за необнаруженных рисков.

Штрафы за несоблюдение регуляторных требований, о которых вы даже не подозревали.

Потеря ключевых клиентов из-за неэффективных процессов обслуживания.

Упущенные возможности для роста.

Снижение конкурентоспособности из-за отставания в технологическом развитии.

Цена бездействия может быть огромной. Это не просто вопрос упущенной прибыли — это вопрос выживания вашего бизнеса в долгосрочной перспективе.

Как правильно использовать внутренний аудит

Здесь на сцену выходит внутренний аудит — не как бюрократическая формальность, а как стратегический инструмент для повышения прибыльности и обеспечения долгосрочного успеха вашего бизнеса.

Внутренний аудит гораздо больше, чем просто проверка финансовых отчетов. Это комплексный анализ всех аспектов вашего бизнеса, который может стать катализатором положительных изменений и роста.

Внутренний аудит — это система контроля процессов, происходящих на предприятии. От внешней проверки он отличается тем, что проверка жизнедеятельности компании выполняется силами самой компании.

Кроме того, не следует путать внутренний аудит с внутренним контролем: последний подразумевает менее глубокую проверку структур предприятия и направлен лишь на выявление ошибок в документации, в то время как аудит не только проверяет, но и предполагает разработку определённых алгоритмов для устранения и профилактики выявленных нарушений и недочётов.

Виды внутреннего аудита

Финансовый аудит : концентрируется на бухгалтерской отчётности предприятия. Его основные цели - проведение оценки эффективности расходов, обнаружение системных ошибок или злоупотреблений, нивелирование рисков получения штрафных санкций, определение направлений совершенствования бизнеса.

Операционный аудит : главным объектом проверки являются бизнес-процессы: насколько слаженно работают структурные подразделения; с какой эффективностью решаются задачи; как соблюдаются принятые корпоративные стандарты.

Аудит соответствия : акцент делается на степень соблюдения законодательства и норм регулирования в отрасли, а также на следование внутренней политике компании.

Налоговый аудит : сосредоточен на обнаружении рисков, сопряжённых с обходом налогового законодательства. Главными слабыми местами здесь, как правило, являются налоговый учёт и порядок фиксированных отчислений в бюджет.

Экологический аудит : актуален для компаний-«производственников», деятельность которых находится под постоянным прицелом экологических служб. Цель - определить, насколько компания соответствует нормативам по охране окружающей среды.

Аудит информационных технологий: набирает обороты с введением цифровизации и автоматизированных систем управления. Также к IT-аудиту можно отнести проверку интернет-сайтов компании.

Кто проводит

Закон не ограничивает перечень возможных проверяющих: в их роли могут выступать службы аудита, сформированные внутри самого предприятия. В крупных компаниях нередко создают специализированные постоянные отделы аудита из числа штатных сотрудников.

Но все же наиболее часто для проведения внутренних проверок привлекают внешних независимых консультантов или специализированные компании, что позволяет соблюдать один из основных принципов аудита — «Независимость».

Периодичность проведения

Частоту проверок обычно определяет собственник предприятия, опираясь на потребности бизнеса. Наиболее оптимальной является частота не более одного раза в год, что продиктовано периодичностью бухгалтерской и налоговой отчётности. А вот на масштабных предприятиях профессиональную проверку целесообразно проводить почаще - до нескольких раз в год.

Основные этапы

Подготовка: составление плана аудита, содержащего цели проверки, её объекты и алгоритм, а также порядок распределения ролей между проверяющими. Начало проверки: выстраивание оптимального взаимодействия аудиторов и работников, информирование сотрудников о целях и процессе аудита. Проверка: сбор необходимой информации для последующего оформления в единый отчет. Подведение итогов: предоставление отчета руководителю либо владельцу бизнеса с описанием обнаруженных нарушений и перечнем рекомендуемых мер по их устранению и профилактике.

Как внутренний аудит помогает развивать бизнес

Теперь рассмотрим, как стратегический подход к внутреннему аудиту может трансформировать ваш бизнес:

1. Оптимизация затрат и повышение эффективности

Внутренний аудит может выявить скрытые неэффективности в ваших бизнес-процессах. Например, в одной производственной компании аудит выявил, что из-за неоптимального планирования производства компания тратила на 15% больше на сырье, чем было необходимо. После внедрения рекомендаций аудиторов, компания смогла сократить эти затраты, что напрямую отразилось на прибыли.

Начните с аудита ваших ключевых бизнес-процессов. Составьте карту процессов и проанализируйте каждый шаг на предмет возможной оптимизации. Часто даже небольшие изменения могут привести к значительной экономии.

2. Управление рисками и предотвращение потерь

Внутренний аудит помогает выявить и оценить риски, с которыми сталкивается ваш бизнес. Это не только финансовые риски, но и операционные, стратегические и репутационные.

Создайте карту рисков вашего бизнеса. Оцените вероятность и потенциальное влияние каждого риска. Затем разработайте стратегии митигации для наиболее критических рисков.

3. Улучшение финансового планирования и принятия решений

Качественный внутренний аудит предоставляет руководству точную и актуальную информацию о состоянии бизнеса. Это позволяет принимать более обоснованные решения и улучшает финансовое планирование. Например, в одной IT-компании аудит выявил, что некоторые проекты, считавшиеся прибыльными, на самом деле работали в убыток из-за неточного распределения накладных расходов. Эта информация позволила скорректировать ценовую политику и повысить общую рентабельность бизнеса.

Используйте результаты аудита для создания более точных финансовых моделей. Регулярно сравнивайте фактические результаты с прогнозами и анализируйте отклонения.

4. Повышение качества продукции и услуг

Аудит может выявить проблемы с качеством на ранних стадиях, предотвращая потенциальные потери и повышая удовлетворенность клиентов. Производственным компаниям аудит процессов контроля качества помогает выявить пробелы, которые приводят к высокому проценту брака.

Проведите аудит вашей системы управления качеством. Убедитесь, что у вас есть четкие стандарты качества и процессы для их соблюдения на всех этапах производства или оказания услуг.

5. Улучшение управления активами

Эффективное управление активами — ключ к оптимизации работы капитала и повышению рентабельности. Внутренний аудит может выявить неэффективно используемые или избыточные активы. Например, оптимизация использования складских помещений позволяет сократить расходы на аренду и повысить эффективность операций.

Проведите инвентаризацию всех активов компании. Проанализируйте, насколько эффективно используется каждый актив и есть ли возможности для оптимизации.

6. Предотвращение мошенничества и злоупотреблений

Внутренний аудит играет ключевую роль в предотвращении и выявлении случаев мошенничества и злоупотреблений. В одной розничной компании аудит выявил схему мошенничества с возвратами товаров, которая ежегодно приводила к потерям в несколько миллионов рублей. Внедрение рекомендованных контрольных процедур позволило пресечь эту схему и значительно сократить потери.

Разработайте и внедрите политику противодействия мошенничеству. Обучите сотрудников распознавать признаки мошенничества и создайте безопасные каналы для сообщения о подозрительной активности.

7. Улучшение корпоративного управления

Качественный внутренний аудит способствует улучшению корпоративного управления, повышая прозрачность и подотчетность в организации. Это особенно важно для привлечения инвестиций и повышения доверия стейкхолдеров.

Проведите оценку вашей системы корпоративного управления. Убедитесь, что у вас есть четкое разделение обязанностей, эффективные механизмы контроля и прозрачная система отчетности.

От аудита к действию

Внутренний аудит — это не просто формальность или необходимое зло. Это мощный инструмент, который при правильном использовании может стать катализатором позитивных изменений в вашем бизнесе, ведущих к повышению прибыльности и обеспечению долгосрочного успеха.

Но помните: сам по себе аудит не решит проблемы вашего бизнеса. Ключ к успеху — в действии. Используйте результаты аудита как отправную точку для изменений. Разработайте четкий план действий на основе рекомендаций аудиторов и последовательно воплощайте его в жизнь.

Инвестиции в качественный внутренний аудит и последующую реализацию рекомендаций могут показаться значительными, но потенциальная отдача в виде повышения эффективности, снижения рисков и роста прибыли делает эти инвестиции более чем оправданными.

Начните с того, что проведите оценку вашей текущей системы внутреннего аудита. Если у вас еще нет такой системы, рассмотрите возможность ее создания или привлечения внешних экспертов. В конкурентном бизнес-мире выигрывают те, кто не боится заглянуть внутрь своей организации, выявить проблемы и предпринять решительные действия для их решения.

Автор: Евгений Спиридонов — ACCA, CFO, ex-KPMG. Больше полезных советов для малого и среднего бизнеса в ТГ-канале «Для роста».