Секреты защиты активов в современной паутине бизнеса

Сегодня каждый думает: У меня есть бизнес, есть имущество, которое приносит доход. Однако если активы не защищены, можно потерять все в один момент. Многие могут сказать, что такое не бывает! Бывает. Наглядный пример гостиница «Плаза» г. Геленджик.

Я, Руководитель Отеля «Плаза» Суханова Ольга, работала в рамках закона. Платила налоги. Оформила в собственность здание. Заключила с Администрацией г. Геленджик договор аренды, на часть земли 30 соток заключила договор субаренды с ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег».

В соответствии с договором субаренды, без согласия администрации, был возведён объект недвижимости — бассейн. Следует отметить, что договор субаренды давал право мне на возведение объектов недвижимости без согласования с Администрацией г.-к Геленджик.

Самое главное — были получены справки из Архитектуры г-к Геленджик о том, что бассейн является вспомогательным объектом. Бассейн можно возводить без разрешения на строительство. Разрешение на строительство данного бассейна не требуется.

Я провела регистрацию бассейна в Росреестре, ему был присвоен кадастровый номер и поставлен на кадастровый учет.

Очень важный момент, территория субарендованного участка была облагорожена — засыпан ров, посажены деревья, все замощено плиточкой.

Всё сделано красиво для отдыхающих и для благоустройства самого города-курорта. Идеальный участок! Идеальный и любимый бизнес! Я, как и вы работала и радовалась, что все идет хорошо.

Все изменилось 13 мая 2024 года.

13 мая 2024 года на меня подает иск Заместитель Генерального Прокурора России (ДЕЛО № 2-2566/2024 М-1855/2024 Геленджикский городской суд). Не местная Прокуратура, не Краевая Прокуратура. А, Заместитель Генерального Прокурора России.

Суть иска заключается изъять субарендованный земельный участок в пользу государства, снести все объекты на субарендованном земельном участке, в том числе зарегистрированный бассейна, и самое главное возместить государству ущерб на сумму 500 000 000 рублей.

Уже 14 мая 2024 года у меня, арестовывают все счета, все движимое и недвижимое имущество. Деятельность отеля «Плаза» блокируется полностью.

Все имущество оценивается судебными приставами, без участия оценщиков — здание отеля плаза, рыночная стоимость которого составляет около 450 000 000 рублей, оценивается в три раза дешевле в 150 000 000 рублей. Ущерб в размере 500 000 000 рублей, был предъявлен без документов, без заключений, без экспертиз — просто указан в исковом заявлении.

Только в результате работы моих юристов — удалось разблокировать расчетные счета отеля, предотвратить блокировку работы отеля и снизить сумму расходов до 36 000 000 рублей.

Самое главное в суд были предоставлены документы на 36 000 000 рублей, и экспертиза на эту сумму была проведена через мой забор. Ущерб не доказан — от слова совсем.

Мой забор

Но, дело рассмотрели в ускоренном порядке. Уже 24 июня 2024 года было вынесено решение и исковые требования Заместителя Генерального Прокурора удовлетворены с учетом уменьшения размеров требований. Однако точка в данном споре не поставлена, дело продолжается.

Кто из предпринимателей владельцев имущества может с уверенностью сказать такой иск его не коснется? Никто и практика судов это показывает.

Аресты с расчетного счета отеля снимали 2 месяца, все ходатайства жалобы с моей стороны оставались без внимания, проведены были независимые экспертизы, но все осталось без внимания суда

Юристам участвующим в судебных заседаниях на моей стороне, все же удалось систему поломать. А самое главное разрешить вопрос как помочь, как предотвратить аналогичную ситуацию для других владельцев имущества и бизнеса.

Возникает вопрос, может ли это коснуться каждого собственника имущества или это может коснуться только определённых лиц или это не может коснуться всех подряд?

Пройдя через данное дело, и изучив аналогичные дела можно с уверенностью могу сказать, что это может коснуться фактически 99% владельцев бизнеса. Особенно подвержены этому владельцы туристической отрасли, которые могут в одночасье потерять всё.

Изучив около 30 дел с юристами, я выявила основные моменты, которые могут влиять и могут быть опасные для собственников. Перейдя в наш телеграмм канал вы сможете наблюдать и отслеживать судьбу отеля и получить полезную информацию по защите своего бизнеса и имущества.