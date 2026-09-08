Первое административное дело за вывеску

Вывеска на латинице без перевода на русский язык.

С 1 марта 2026 года действуют новые правила использования иностранных слов в публичной информации для потребителей.

Если коротко: информация на вывесках, указателях, табличках и других носителях должна быть на русском языке. Иностранный текст можно использовать дополнительно — при соблюдении требований к содержанию и оформлению. При этом для фирменных наименований, зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания закон предусматривает исключение.

Многие предприниматели восприняли новые требования скорее как формальность: не спешили менять вывески, регистрировать используемые обозначения в качестве товарных знаков или пересматривать оформление публичной информации.



❗️ Но, как показывает первая судебная практика, риски привлечения к ответственности вполне реальны: Роспотребнадзор уже использует новые требования как основание для обращения в суд.

Что произошло?

Роспотребнадзор обнаружил у кафе в Ржеве вывеску «CHAPLIN» без русского варианта и обратился в суд.

🚫 Предприниматель признала требования и еще до рассмотрения дела сняла вывеску. Однако это не исключило самого факта нарушения.



Суд признал действия предпринимателя противоправными и нарушающими права неопределенного круга потребителей.

Не исключено, что данное судебное решение станет основанием для привлечения предпринимателя к ответственности с необходимостью выплаты штрафа.

Бизнесу стоит проверять использование иностранных слов в своем фирменном стиле, а также правовой статус каждого обозначения: является ли оно зарегистрированным товарным знаком или фирменным наименованием.



⛔️ Новые требования о необходимости использования русского языка при работе с потребителями уже применяются на практике — и устранение нарушения после проверки не означает, что вопрос на этом будет закрыт.