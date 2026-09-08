Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Налоговый консультант красный мобилка
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Ольга Идзон
Новости ФНС
Читать 1 мин

ФНС разрешит участвовать в рассмотрении материалов проверки по видеосвязи

ФНС подготовила порядок, по которому налогоплательщики смогут участвовать в рассмотрении материалов налоговых проверок по видео-конференц-связи.

382 просмотра16 открытий

Речь идет о дистанционном участии через другой территориальный налоговый орган — при наличии технической возможности.

Проект предусматривает, что приказ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года.

📌 Что предлагает ФНС

Личное участие в рассмотрении материалов проверки сохраняется. Но у налогоплательщика появляется дополнительный формат — участие по ВКС.

Видео-конференц-связь можно будет использовать при рассмотрении материалов проверки, письменных возражений, результатов дополнительных мероприятий налогового контроля, а также отдельных актов о налоговых правонарушениях.

Как подключиться к ВКС:

✔️ Налоговый орган должен указать в извещении, что материалы могут быть рассмотрены с использованием ВКС.
✔️ После этого налогоплательщик направляет ходатайство о рассмотрении материалов по видеосвязи.
✔️ Если техническая возможность есть у нескольких инспекций, налогоплательщик сможет выбрать территориальный налоговый орган для участия в ВКС.

Перечень инспекций, где доступна видео-конференц-связь, будет размещаться на сайте ФНС. При технических сбоях рассмотрение могут перенести или предложить участвовать очно.

В моем ТГ-канале о налогах и ВЭД подробнее

➡️ ВКС может упростить участие в рассмотрении материалов, особенно если их рассматривает инспекция в другом регионе, но сам формат не снижает процессуальную нагрузку на налогоплательщика. К ВКС нужно готовиться так же, как к очному рассмотрению: подготовить возражения, документы и позицию по спорным эпизодам.

Информации об авторе

Ольга Идзон

Ольга Идзон

Юрист по налогам и ВЭД в Адвокат

13 подписчиков38 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка