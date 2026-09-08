ФНС разрешит участвовать в рассмотрении материалов проверки по видеосвязи

Речь идет о дистанционном участии через другой территориальный налоговый орган — при наличии технической возможности.
Проект предусматривает, что приказ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года.
📌 Что предлагает ФНС
Личное участие в рассмотрении материалов проверки сохраняется. Но у налогоплательщика появляется дополнительный формат — участие по ВКС.
Видео-конференц-связь можно будет использовать при рассмотрении материалов проверки, письменных возражений, результатов дополнительных мероприятий налогового контроля, а также отдельных актов о налоговых правонарушениях.
Как подключиться к ВКС:
✔️ Налоговый орган должен указать в извещении, что материалы могут быть рассмотрены с использованием ВКС.
✔️ После этого налогоплательщик направляет ходатайство о рассмотрении материалов по видеосвязи.
✔️ Если техническая возможность есть у нескольких инспекций, налогоплательщик сможет выбрать территориальный налоговый орган для участия в ВКС.
Перечень инспекций, где доступна видео-конференц-связь, будет размещаться на сайте ФНС. При технических сбоях рассмотрение могут перенести или предложить участвовать очно.
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➡️ ВКС может упростить участие в рассмотрении материалов, особенно если их рассматривает инспекция в другом регионе, но сам формат не снижает процессуальную нагрузку на налогоплательщика. К ВКС нужно готовиться так же, как к очному рассмотрению: подготовить возражения, документы и позицию по спорным эпизодам.