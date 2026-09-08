ФНС разрешит участвовать в рассмотрении материалов проверки по видеосвязи

Как подключиться к ВКС:

✔️ Налоговый орган должен указать в извещении, что материалы могут быть рассмотрены с использованием ВКС.

✔️ После этого налогоплательщик направляет ходатайство о рассмотрении материалов по видеосвязи.

✔️ Если техническая возможность есть у нескольких инспекций, налогоплательщик сможет выбрать территориальный налоговый орган для участия в ВКС.

Перечень инспекций, где доступна видео-конференц-связь, будет размещаться на сайте ФНС. При технических сбоях рассмотрение могут перенести или предложить участвовать очно.

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