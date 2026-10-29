Спецрежимы уходят в прошлое?

☄️ Ну вот и приехали. Теперь уже сама ФНС заговорила о постепенном сокращении специальных налоговых режимах и возможном введении единого переходного варианта.

Не исключено, что дальше и этот режим отменят — и все у нас будут плательщиками НДС.

Заместитель руководителя ФНС России на Всероссийском налоговом форуме ТПП РФ сообщил, что в ближайшее время в России может появиться единый переходный специальный налоговый режим. Он придет на смену экспериментальным режимам НДП и АУСН и позволит постепенно увеличивать налоговую нагрузку по мере роста бизнеса.

Суть возможных изменений⤵️

✔️ Будущее НПД и АвтоУСН

Эксперимент по АвтоУСН рассчитан до конца 2027 года, а по налогу на профессиональный доход — до конца 2028 года. ФНС предлагает не дожидаться окончания экспериментов, а уже сейчас искать решения, которые обеспечат плавный переход между налоговыми режимами.

✔️ Пересмотр правил для самозанятых

Особое внимание предлагают уделить регулярному сотрудничеству самозанятых с организациями и ИП. Отдельного обсуждения требуют правила работы с физлицами. Представитель ФНС допустил возможность дальнейшей интеграции НПД в упрощенную систему налогообложения.

➡️ Что важно бизнесу?

Еще в прошлом году на бизнес-завтраке по налоговой реформе мы обращали внимание на тенденцию к увеличению налоговой нагрузки и изменению условий применения специальных режимов.

Наши оценки подтверждаются: теперь обсуждается уже не только изменение отдельных ставок и лимитов, но и сама система перехода между налоговыми режимами.

Оценивать последствия возможных изменений стоит не только малому бизнесу: пересмотр условий применения УСН и работы с самозанятыми затрагивает и их контрагентов.

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