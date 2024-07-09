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Лена Сечко
Бухгалтеры

Профессия бухгалтера в 2024 году: какие навыки необходимы для успеха

Согласно исследованию ACCA, 55% финансовых специалистов уверены, что в ближайшие 3-5 лет искусственный интеллект значительно изменит способ их работы. В этих условиях возникает закономерный вопрос: какие навыки и компетенции необходимы современному бухгалтеру для успешной карьеры в 2024 году и в обозримом будущем? Разбираемся.

Продвинутая цифровая грамотность

Продвинутая цифровая грамотность стала неотъемлемой частью профессии. Современный бухгалтер должен не просто уметь пользоваться бухгалтерскими программами, но и глубоко понимать их функционал. Уверенное владение ERP-системами (или системами планирования ресурсов предприятия), такими как SAP, Oracle EBS или Microsoft Dynamics 365, становится обязательным для работы в крупных компаниях. Кроме того, понимание принципов интеграции различных финансовых и бухгалтерских систем необходимо для обеспечения бесперебойного потока данных.

По данным LinkedIn (запрещен в РФ), 54% сотрудников считают, что недостаток времени является главным препятствием для обучения. Решение? Выделяйте хотя бы 30 минут в день на изучение новых цифровых инструментов и технологий. Этот небольшой шаг может стать гигантским прыжком для вашей карьеры в долгосрочной перспективе.

Знание иностранных языков и использование инструментов машинного перевода

Знание иностранных языков, особенно английского, становится все более важным для работы с международной отчетностью и документацией. Исследование показало, что владение несколькими языками может увеличить шансы на трудоустройство на 34%. Для бухгалтеров, работающих в международных компаниях, этот навык становится особенно ценным. 

Владение специализированной финансовой терминологией на английском языке, умение работать с профессиональными словарями и глоссариями, а также использование специализированных инструментов компьютерного перевода для финансовой документации, могут значительно облегчить работу бухгалтера в международной среде. 

Однако важно помнить, что выборе инструмента машинного перевода для бизнеса крайне важно учитывать аспекты безопасности и конфиденциальности данных. Эксперты компании Lingvanex, специализирующейся на нейронном переводе, подчеркивают важность выбора безопасных систем машинного перевода для защиты конфиденциальных данных. Они предупреждают, что применение широко распространенных бесплатных онлайн-переводчиков может представлять существенную угрозу для сохранности коммерческой тайны и личной информации, так те используют данные пользователей для обучения моделей и настройки рекламы.

Продвинутая аналитика и работа с данными

Продвинутая аналитика и работа с данными становятся все более важными в профессии бухгалтера. Ключевым навыком становится умение извлекать ценные сведения из массивных объемов информации (Data Mining). Бухгалтеры теперь активно используют такие инструменты, как Power BI и Tableau, для создания информативных финансовых отчетов и панелей управления, что позволяет им эффективно визуализировать данные. Кроме того, в индустрии растет спрос на навыки применения статистических методов и машинного обучения для прогнозирования финансовых показателей.

Автоматизация и роботизация процессов (RPA)

В бухгалтерской сфере все чаще внедряются технологии автоматизации и роботизации процессов (RPA). Исследование McKinsey Global Institute прогнозирует, что к 2030 году примерно половина текущих рабочих задач во всем мире может быть автоматизирована с помощью существующих технологий. Это означает, что бухгалтерам необходимо сконцентрироваться на задачах, требующих аналитического подхода и критического мышления. Современный бухгалтер должен уметь определять процессы, подходящие для автоматизации, сотрудничать с разработчиками RPA для создания эффективных автоматизированных решений, а также следить за работой и оптимизацией автоматизированных систем.

Навыки программирования и работы с базами данных

Базовые навыки программирования становятся все более востребованными в профессии бухгалтера. Знание SQL для работы с базами данных и создания сложных запросов, использование Python или R для анализа данных и автоматизации рутинных задач, а также владение VBA для расширения функциональности Excel могут значительно повысить эффективность работы бухгалтера.

Лайфхак для начинающих: начните с изучения SQL. Этот язык запросов к базам данных может стать вашим ключом к сокровищнице финансовой информации компании. Представьте, что вы можете одним запросом получить все необходимые данные для квартального отчета, вместо того чтобы часами копаться в Excel-таблицах.

Soft skills

Несмотря на растущую роль технологий, гибкие навыки остаются критически важными для современного бухгалтера. По данным CareerBuilder, 77% работодателей считают, что soft skills так же важны, как и hard skills. Для бухгалтеров ключевыми навыками являются коммуникация, критическое мышление и адаптивность. Бухгалтер должен уметь объяснять сложные финансовые концепции простым языком, эффективно взаимодействовать с представителями других отделов и быть гибким в условиях постоянных изменений. В то время как профессиональные навыки помогают вам выполнять работу, личностные компетенции помогают вам делать карьеру.

Стратегическое мышление

Исследование, проведенное ACCA и IMA, показало, что 82% финансовых руководителей считают: роль финансового специалиста в поддержке принятия бизнес-решений значительно возросла за последние три года. Это не просто статистика — это призыв к действию для каждого амбициозного бухгалтера. Умение видеть большую картину, анализировать финансовые данные в контексте общей стратегии бизнеса и предлагать обоснованные рекомендации становится важным навыком. Бухгалтер должен понимать бизнес-модель компании, ее конкурентное окружение и уметь прогнозировать финансовые последствия различных бизнес-решений.

Что в итоге?

Профессия бухгалтера в 2024 году требует широкого спектра навыков, выходящих далеко за рамки традиционного бухгалтерского учета. Современный бухгалтер — это специалист, сочетающий в себе навыки финансового аналитика, IT-профессионала, стратега и этичного лидера.

Постоянное развитие технических навыков, аналитических способностей, а также гибкие навыки позволит бухгалтерам не только сохранить свою релевантность в эпоху цифровизации, но и стать ключевыми фигурами в принятии стратегических решений компании.

Развивая эти компетенции, бухгалтеры смогут не только повысить свою ценность как профессионалов, но и открыть для себя новые карьерные возможности в динамично меняющемся мире финансов и бухгалтерии. Будущее профессии за теми, кто готов постоянно учиться, адаптироваться к новым технологиям и вызовам, сохраняя при этом высокие этические стандарты и профессионализм.

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