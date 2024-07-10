Как онлайн-школам работать с самозанятыми. Интервью с юристом

Новые правила при работе с самозанятыми не на шутку перепугали всех, включая онлайн-образование, где процент привлеченных самозанятых существенно выше, чем в других отраслях. Мы решили, что не будем паниковать, а узнаем все подробности у юриста в формате интервью. На вопросы отвечает юрист Евгения Вольнова.

В этом ТГ-канале новости, кейсы и инструменты, которые позволяют эффективно работать с репутацией и увеличивать продажу онлайн-курсов.

— Нам стало известно, сейчас, если самозанятый работает более трех месяцев и получает оплату более 20 тысяч рублей, то это уже некий сигнал для налоговиков, что это может быть сотрудник компании. Соответственно необходимо запрашивать с компании те или иные закрывающие документы. Если он таковым не является, то нужно соответствующее подтверждение со стороны компании, что она имеет дело именно с самозанятым. Такая практика нужна для того, чтобы взыскать дополнительные налоги с зарплаты. Так ли это на самом деле?

Мне всегда очень интересно слушать, как трактуют какие-то изменения не будучи юристами. Давайте я теперь с профессиональной, юридической точки зрения поясню более детально вообще, что случилось. Начнем с самого начала. Самозанятость у нас в стране существует с 2019 года. Изначально вся эта история задумывалась как налоговый эксперимент. То есть для нашего государства эта история относительно новая и законодательная база под нее тоже во многом носила экспериментальный характер. Во-первых, налоговики не до конца понимали, как этих самозанятых выявлять. Да, есть какие-то точки отсчета, которые были до появления самозанятости и в судебной практике, и в правоприменительной практике. Я сейчас говорю про момент, когда отношения переквалифицировали в трудовые: юридическое лицо нанимает индивидуального предпринимателя и платит ему денежку постоянно. Эти отношения тоже могли быть признаны трудовыми. В самозанятости, в принципе, все то же самое, но онлайн-бизнес имеет свои особенности. Налоговая не до конца понимает, какие вопросы задавать, куда смотреть, как «прощупывать» на вопрос нарушений. И, собственно говоря, из-за этого проверки, проходили формально: есть запрос от налоговой, есть соответствующий ответ и на этом всё. Только, при выявлении каких-то явных нарушений, были активные действия в ответ.

Вторая причина недостаточного контроля — нехватка рабочих рук. Появился новый пласт работ, а в региональной налоговой или в каком-то конкретном госоргане, как было, 10 человек, так и осталось 10 человек.

Что со временем изменилось? В некоторых регионах России начали создаваться комиссии, в состав которых входили сотрудники трудовой инспекции, правоохранительных органов, налоговой, общественных объединений, объединений работодателей, профсоюза и так далее. Для чего эта комиссия нужна? Для более детального рассмотрения всех нюансов по самозанятости.

Зачем вообще налоговая приходит? Налоговая приходит и смотрит те отношения с самозанятыми, которые у нас есть на бумаге. Они действительно являются отношениями гражданского правого характера или все-таки человек выполняет трудовую функцию. По-хорошему, самозанятых мы можем нанимать на какую-то разовую услугу, которая имеет конечный результат, за единицу которого мы платим. В трудовых отношениях, напротив, есть функция длительная по времени. И вот наша с вами задача не показать, что самозанятый выполняет что-то длящееся, а показать, что мы платим за результат.

В этом году вступил в силу новый закон и подзаконные акты, изданные в его исполнении. И в соответствии с ними появляется межведомственная комиссия. Такая уже есть в Санкт-Петербурге. Теперь будет повсеместно в каждом регионе Российской Федерации.

Эта комиссия будет максимально детально погружаться в вопрос по самозанятым, в том числе, исследовать вопрос, а не подменяем ли мы договором гражданского правого характера с самозанятым фактически трудовые отношения. Далее эта информация будет аккумулироваться, исследоваться и передаваться в налоговую. У межведомственных комиссий будет полный карт-бланш на тему получения информации. То есть они будут иметь доступ к налоговой тайне, к банковской тайне. Ко всему.

Переданная информация будет сопровождаться рекомендациями, например, по конкретному предпринимателю. О том, что необходимо провести проверку, обратить внимание на то-то и то-то. Именно поэтому сейчас сильно муссируется информация по самозанятым.

Критерии про 20 тысяч рублей, три месяца сотрудничества и найм более десяти самозанятых нужны не для наказания. Это критерии, согласно которым межведомственные комиссии будут обращать внимание на тот или иной бизнес. Если компания попадает под эти критерии, это не значит, что она делает что-то плохое и последует наказание. Это значит, что на вас обратят внимание. Это повод навести порядок в своих проектах и сделать так, чтобы ваши отношения с самозанятыми не были похожи на трудовые, а были гражданско-правовыми и в юридическом и фактическом смысле.

— Какие взаимодействия будет трактоваться налоговиками и межведомственными комиссиями как трудовые отношения? Ведь проекты могут быть и продолжительными. Например, мы наняли SMM-специалиста, ну или любого другого специалиста, который должен ежемесячно что-то вести на аутсорсе. Многие онлайн-школы и эксперты именно так и делают. Интерпретируются ли такие отношения как трудовые, и что надо сделать для того, чтобы они таковыми не являлись?

Каждый бизнес должен понимать, что, в принципе, сам по себе найм самозанятых — это неплохо. Никакой закон вы не нарушаете. Почему это важно проговорить? Потому что сейчас у всех паника «у меня 10 самозанятых, меня посадят, надо бежать из страны, закрывать бизнес, все пропало». Это не так.

Есть несколько признаков, по которым определяется, что перед нами: трудовой договор или договор гражданского правого характера. Основное отличие — заказчик всегда платит за результат. В трудовых отношениях работодатель платит за выполнение какой-то функции.

Согласно предоставляемым документам, не должно быть никакой функции, которую человек выполняет.

Но, Вы правы, есть какие-то длительные проектные работы, выполняемые конкретным самозанятым. Согласно изменениям в законодательстве, работодателю теперь придется отказаться от этого подрядчика, который его полностью устраивал?

Вовсе нет. Просто нужно обратить внимание на грамотное оформление документации, где должна отображаться услуга или работа, а не функция.

В договоре, в заказе, в акте, в чеке нигде не должно быть должности, трудовой функции, указания на какой-то режим рабочего времени, отношений власти-подчинения. Например, мы не можем в договоре написать, что человек оказал нам услуги РОПА. Почему? Потому что никакого руководителя нет, потому что у нас есть, например, ИП, у которого есть подрядчики. Они не вправе собираться в какой-то отдел, потому что отдел это априори трудовые отношения. Почему? Потому что следующий признак договора гражданского правого характера заключается в том, что подрядчик оказывает услуги и выполняет работу на свой страх и риск. Он никому не подчиняется, им никто не руководит, у него есть конкретное задание, которое он выполняет.

В трудовых отношениях есть руководитель, есть какие-то правила внутреннего трудового распорядка, режим рабочего времени и так далее. Вот этого в документах быть не должно. Огромная ошибка предпринимателей и юристов вписать в договор с самозанятым всё, о чем вы договорились. Это не трудовые отношения, этого делать не нужно. Все четко должны понимать, что договор с самозанятым это такой документ, который легализует выплату денежных средств занятому.

Это первая, самая главная задача договора и всей остальной документации. Поэтому, если вы решили, что вы берете по подряду куратора, который должен с 8 утра до 6 вечера отвечать на платформе ученикам, не нужно указывать это в договоре, потому что это будет режимом его рабочего времени.

В договоре мы пишем исключительно конкретную услугу, либо конкретную работу в в форме результата, стоимость единицы результата, ну и, соответственно, расчет. Например, юридическое сопровождение — это функция с неясным результатом. А составление штучного договора — это услуга, потому что есть результат, есть цена единицы результата. Соответственно, договор, заказ, акт, чек должны идти конкретно по этой логике.

— Здесь есть отличие между ИП-шником и самозанятым? Потому что с ИП мы же могли раньше заключить договор, в котором мы прописывали, например, введение конкретных социальных сетей. И этого было достаточно для того, чтобы эти договорные отношения выполнялись: ИП получал деньги и не указывал конечный результат.

Во-первых, самозанятые — это народное название плательщика налога на профессиональный доход и самозанятым может быть как физическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. Во-вторых, раньше, мы писали все что угодно в договорах, сейчас, в преддверии возможных массовых проверок, надо делать все правильно.

Независимо от того, договор ли это с предпринимателем, или с физическим лицом, он на НПД или на УСН, концепция оформления договора должна быть одна и та же.

— Так что же указывать в ежемесячных актах и во всем остальном? На примере СММ. Можно ли прописать, что основная задача этого самозанятого — набрать 100 тысяч подписчиков за 12 месяцев? Тем самым у нас есть ожидаемый конечный результат, который мы оплачиваем ежемесячно в определенной сумме денег.

Здесь нужно разбивать услугу, результат услуги и конечный результат в виде экономической заинтересованности заказчика при найме конкретного подрядчика. Вы можете эту цель где-то написать в самом договоре, но возникает большой вопрос. Что вы будете делать, если конкретный результат, описанный в договоре, не будет достигнут? Готовы будете обращаться в суд, чтобы взыскать с самозанятого те денежные средства, которые ему выплатили?

— Мы можем прописать в договоре так: если указанные цифры не достигнуты, то самозанятый за свой счет дальше достигает этих цифр?

В таком случае я бы рекомендовала прописывала в договоре отдельной целью этот показатель со всеми указанными условиями. Но заказы и акты я бы все-таки формировала конкретно по услугам.

Например, что смм-специалист обязан в течение месяца написать 8 текстов, сделать 8 картинок, выложить их в конкретную социальную сеть. Это важно, чтобы не было переквалификации. Нужен конкретный результат.

— Не станет ли это каким-то ограничением для самого специалиста, чтобы он не вышел за эти рамки, ведь у него прописаны конкретные показатели в виде штук. Если мы зафиксируем 15 постов в соцсетях, а он сделает 30 постов.

Можно всегда писать не менее стольки-то постов. Итоговый объем будет зафиксирован в акте.

— В этом случае, должна ли быть постоянная переоценка стоимости работ или можно оставить фиксированную стоимость?

Если вы договорились с специалистом о фиксированной оплате, то каждый месяц к ней нужно подбивать количество оказанных услуг. Напоминаю, что в документе мы не фиксируем всё, что происходит на самом деле, все наши договоренности и так далее. В документе мы фиксируем ту информацию, которая нам необходима для закрытия оплаты, чтобы у нас не было переквалификации.

Я думаю, все прекрасно понимают, что в абсолютном большинстве случаев отношения действительно будут трудовыми, потому что у нас есть какие-то отделы, например, маркетинг, ОП и так далее. Единственная задача на этапе оформления документов сделать так, чтобы не было видно этих трудовых отношений. Поэтому не нужно в договор, заказы, акты вносить абсолютно всё что происходит на самом деле.

При наличии фиксированной платы, подбивайте количество оказанных услуг под конкретную сумму, фиксируйте это в акте и готовьтесь к тому, чтобы дать ответы на вопросы налоговой.

— Если в один месяц специалист сделал, например, 15 материалов, а в следующем он сделал 17 материалов, но в других изданиях, межведомственная комиссия может задать вопрос, почему сумма одинаковая, а количество материалов разное?

Если у вас оплата каждый месяц одинаковая, а количество статей и место их публикации разнится, то оценивайте их с точки зрения их различия. В конце концов, никто же не запрещает нам в один месяц за текст заплатить такую сумму, в другой месяц другую сумму. Это исключительно ваши договорные отношения. Соответственно, и подбивайте документы под те суммы, которые у вас получаются.

— Сам договор может быть одним , а приложения к нему ежемесячно новые? Или нужно постоянно перезаключать договор? В этом случае, это нельзя будет интерпретировать как трудовые отношения?

Моё субъективное мнение, основанное на практике, заключается в том, что разницы нет никакой. Длящийся характер отношений будет налицо, исходя из ваших выплат самозанятому. Поэтому заморачиваться со сроком договора я лично не вижу никакого смысла. На три месяца или год. Завершится, заключите новый.

Решение о переквалификации принимается по совокупности признаков. Если налоговая увидит, что у вас договор дольше, чем на три месяца, сразу переквалификации не будет. Они будут смотреть на общий характер ваших правоотношений. Я анализировала последнюю судебную практику 2024 года по самозанятым, по переквалификации. Могу сказать, что она меня порадовала. Не всегда суды встают на сторону налоговой.

Почему? Потому что смотрится суть правоотношений. Что конкретно самозанятый делал для вас, почему вы нанимаете его как подрядчика, почему он не по трудовым отношениям работает и так далее.

Не стоит акцентироваться на сроках, необходимо следить за совокупностью признаков.

— Насколько важно то, что самозанятый посещает офис время от времени? Может быть даже на свое усмотрение работает за офисным компьютером.

Никакой разницы нет. Потому что в трудовых отношениях для нас важно наличие рабочего места, обеспечение условиями работы конкретного работника. Здесь обеспечения условиями работы нет. Человек наверняка приходит в офис для совершения определенных действий со своей камерой, с какой-то своей аппаратурой.

— Есть ли какой-то нюанс в плане даты оплаты услуг самозанятого? Может ли она совпадать с датой выплат трудоустроенным сотрудникам компании или лучше такого не допускать?

Согласно письму Федеральной налоговой службы, одним из признаков переквалификации отношений в трудовые является выплата оплаты труда самозанятому, аналогичная с трудовым кодексом. В трудовом кодексе прописано, что производится выплата два раза в месяц. Вот два раза в месяц точно быть не должно. Всё остальное в теории допустимо. Если вы производите выплату каким-то единым реестром, я не вижу в этом вообще никакой проблемы. У нас всегда должно быть какое-то логическое обоснование. Мне, как предпринимателю, удобно производить выплаты всем подрядчикам раз в месяц по единому реестру. Законом это не запрещено. Соответственно, я имею право реализовывать эту схему.

Я лично в своем проекте делаю именно так: у меня выплаты идут в один день, потому что я лично сажусь и проверяю сколько каждому самозанятому будет выплата.

— То есть мы заключаем договор, как делали до этого с ИП? Этого более чем достаточно, лишнего прописывать не надо. Верно?

Лишнего прописывать не нужно. Не нужно лишний раз указывать в договоре, что человек является самозанятым, что, вс случае, если он им перестает быть, тогда вы перестанете с ним работать и т.д. Это еще один признак, по которому производится переквалификация.

Вся наша документальная упаковка процесса найма самозанятых должна выглядеть таким образом, что мы нанимаем подрядчика. Так и оформляйте.

— Пример. В компании был наемный сотрудник, потом он «дорос» до собственного бренда и решил, что будет работать сам по себе и брать новых заказчиков. Соответственно, он выходит из структуры наемных сотрудников. Можно с ним дальше работать? Или может показаться, что его специально вывели из штата, чтобы оптимизировать налогообложение? Не станет ли это причиной переквалификации?

В течение двух лет после завершения трудовых отношений нанимать снова, но уже самозанятого нельзя. Но инфобизнес имеет свои особенности. И, если бы ко мне с таким вопросом обратилась онлайн-школа, я бы спросила, а действительно ли отношения между работником и компанией были с наличием трудового договора? Если отношения шли по сценарию «карточка-карточка», выплачивались какие-то суммы за работу, то не вижу повода отказывать себе в найме.

— Если переквалификация произошла, это просто доуплата налогов, это пенни и штраф и еще что-то? Внесение в черный список, закрытие компании? Чем грозит переквалификация?

Когда мы говорим про отношения трудовые, то за каждого работника по трудовому договору, уплачивается налог НДФЛ, налог на доходы физического лица и страховые взносы. В части НДФЛ работодатель является налоговым агентом по отношению к работнику, это значит, что из денег, которые причитаются работнику, работодатель удерживает НДФЛ, высчитывает его и уплачивает в налоговую. По умолчанию это 13% на сегодняшний день. Что касается страховых взносов, то страховые взносы уплачиваются исключительно из кармана работодателя.

Работник к этим суммам не имеет никакого отношения. Если мы говорим про оформление самозанятых, то заказчик вообще ничего не платит, не несет никаких расходов. Сам самозанятый уплачивает в доход государства 4% в случае, если он получает заказы, оказывает услуги, выполняет работы для физического лица, если его клиентом является бизнес, тогда 6%. Соответственно, когда приходит налоговая и переквалифицирует отношения с самозанятым в трудовые, тогда происходит доначисление как страховых взносов, так и налогов.

Плюс еще идет штраф. По налоговому кодексу, сумма штрафа составит 20% от суммы, которая не удержана и не перечислена в бюджет. От 15 миллионов рублей уже идет уголовная ответственность. Немногие впечатляются словосочетанием уголовная ответственность, все думают «штраф и штраф, заплачу». Нет. Даже если уголовная ответственность в виде штрафа, в любом случае будет судимость, это уже не очень хорошая история, в том числе, в инфобизнесе и онлайн-образовании.

В 2024 году создается реестр, в котором будут зафиксированы все нарушители. На мой взгляд, в этот реестр попадать совершенно точно не стоит. Почему? Потому что в последнее время, все чаще, перед оплатой какого-то продукта, люди интересуются деловой репутацией проекта. Попадание в «черный список» будет еще одним поводом снизить продажи, я считаю. Но это тоже стоит внимания.

— Как проходит проверка налоговой по вопросу переквалификации?

На сегодняшний день у налоговой две тактики проведения проверок. Первое, когда приходят запросы предоставления пояснений по вопросу возможной подмены трудовых отношений. В основе — ряд признаков. Требование — предоставить документы и пояснение.

Второй вариант — проверка, не только юридического лица, но и самозанятого. Самозанятых могут вызвать в любой точке страны, не обязательно, что предприниматель зарегистрирован там же. Первое, что нужно делать, это иметь подготовленные документы, которые исключают переквалификацию в трудовые отношения. Второе, это работа с вашими самозанятыми.

С самозанятыми нужно постоянно работать и объяснять, что в первую очередь самозанятость нужна не мне, как человеку, который хочет сэкономить на ваших страховых износах, налогах, самозанятость нужна и вам. Это отсутствие рабочего графика, и, соответственно, удобство при организации рабочего процесса. Эти маленькие детали нужно доносить до самозанятых с самого начала, чтобы они в голове себе фиксировали, что отношения нетрудовые. Почему это важно? Потому что одно дело, когда самозанятый приходит отвечать на вопросы в налоговую для того, чтобы защитить, возможно, нехотя какого-то плохого дяденьку или тетеньку, который экономит на налогах. Другое дело, когда самозанятый идет в налоговую и, отвечая на вопросы, защищает себя, свое свободное время, свои минимизированные налоги и так далее. Поэтому нужно отдавать себе отчет в том, что и с самозанятыми в части информационного сопровождения работать нужно обязательно.

И не забывайте, что проверка налоговая может быть инициирована не только налоговой. Ведь какой-то самозанятый может пойти в суд и признать ваши с ним отношения трудовыми. Такое тоже бывает, и у нас бывало не раз. Что нужно делать? Следить за документами и информационным обеспечением для самозанятых.

— Чем переквалификация грозит самозанятому? Будут ли для него какие-то доначисления?

Самому самозанятому никто ничего не начисляет, потому что уже работодатель является налоговым агентом, то есть именно работодатель, в случае переквалификации, обязан выплачивать налоги за самозанятого, исчислять, удерживать. В теории работодатель может пойти с регрессным иском и взыскать эту сумму налога от самого НДФЛ самозанятого. Но вопрос в том, что разные штрафные санкции и т.д. и т.п.

— А самому самозанятому потом 6% не вернут? Он же получается впустую заплатил эти налоги государству?

Когда идет переквалификация, то идут доначисления. Та сумма, которая не уплачена. То есть 13 минус 6, 7 процентов будет взыскано. Соответственно эти 7 процентов можно будет взыскать с самозанятого.

Но самозанятые обычно почему идут в суд для переквалификации отношений с трудовые? Самый распространенный случай: жила-была женщина, она забеременела, ей нужны выплаты по беременности, роддом. Самозанятый не имеет возможности их получить, работник трудового договора — имеет. Поэтому нужно отдавать себе отчет, когда мы нанимаем самозанятого, это несет с собой определенные риски.

Более того, я, как самозанятый, могу пойти в налоговую, написать заявление и рассказать, что не только я являюсь трудовым работником, а все остальные тоже, потому что у нас есть отдел продаж и руководитель. И, в принципе, из деловой переписки, из каких-то облачных файлов, CRM-ки, какой-то LMS-системы можно будет установить, по совокупности признаков, трудовые отношения. Сделаем вывод: с самозанятыми надо работать, объяснять им, что они самозанятые. И ссориться не стоит.

Фильтруйте информацию, которую вы получаете из интернета. Это очень важно. Когда вы получаете какую-то информацию об изменениях законодательства, не паникуйте. Надо адекватно сесть, выдохнуть, понять, сколько у тебя времени, какие у тебя вопросы, как это все разобрать за то время, которое тебе отведено. По самозанятым время навести порядок сейчас есть, пока еще комиссии не заработали.