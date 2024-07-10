Рейтинг кредитных организаций и судебный иск сторожа, изменивший всё. Юридический дайджест #15

Банк России утвердил методику расчета индикатора, предназначенного для формирования рейтингов кредитных организаций на основании относительного количества обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг в сфере кредитования физических лиц
Индикатор представляет собой расчетный показатель, определяющий число обоснованных жалоб физических лиц, поступивших в Банк России в отношении конкретной кредитной организации, в пересчете на 100 000 клиентов данной организации.
Методикой установлены критерии, согласно которым жалоба признается обоснованной, а также приведена формула расчета индикатора. В рейтинг не включаются кредитные организации, по которым зафиксирована не более одной жалобы.
Кредитные организации вправе представить в Банк России обоснованные возражения по поступившим жалобам. По результатам их рассмотрения соответствующие корректировки могут быть учтены при расчете индикатора.
Верховный Суд разъяснил, что после признания судом гражданско-правовых отношений трудовыми у работника имеется один год для обращения с требованием о взыскании невыплаченной заработной платы
В рассматриваемом случае с гражданином, исполнявшим обязанности сторожа, неоднократно заключались договоры оказания охранных услуг. Он обратился в суд с требованием о признании отношений трудовыми и взыскании невыплаченной заработной платы.
Суды первой инстанции и кассационной инстанции установили факт наличия трудовых отношений, однако пришли к разным выводам относительно сроков взыскания выплат. Они указали, что годичный срок исковой давности по части требований пропущен.
Верховный Суд поддержал позицию суда апелляционной инстанции, указав, что срок для обращения с требованиями о выплате заработной платы начинает исчисляться не с момента фактического выполнения трудовых функций, а с даты вступления в силу судебного акта, признающего отношения трудовыми.
Именно с этого момента у работника возникает право на предъявление требований в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Документ: определение ВС от 16.12.2024 № 64-КГ24-4-К9.
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер противодействия навязыванию потребителям дополнительных товаров, работ и услуг
Проектом предлагается установить запрет для продавцов, владельцев агрегаторов и исполнителей на автоматическое проставление отметок о согласии потребителя на оплату дополнительных товаров, работ или услуг.
Также планируется уточнить, что запрещено:
выражать согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров, работ или услуг любым иным способом без его явного волеизъявления;
создавать условия, при которых предполагается, что потребитель по умолчанию соглашается на их приобретение.
Аналогичные ограничения уже применяются в сфере потребительского кредитования и микрофинансирования. Кроме того, Роспотребнадзор в своих разъяснениях относит к недобросовестным практикам автоматическое проставление отметок согласия в заявлениях о заключении договоров.
Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 сентября 2025 года
Документ: проект закона № 787328-8.
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