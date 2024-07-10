Период охлаждения, англицизмы и безопасный QR-код. Юридический дайджест #17

Период охлаждения по кредитам и займам

Согласно новому закону, вступающему в силу с 1 сентября 2025 года, для получения кредита или займа в сумме от 50 тыс. до 200 тыс. рублей необходимо будет ожидать от 4 до 48 часов после заключения договора. Средства будут зачисляться не ранее чем через 4 часа, если сумма кредита составляет от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, и не ранее чем через 48 часов, если сумма превышает указанный порог.

Для кредитов и займов на сумму менее 50 тыс. рублей, а также для ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов (при условии прямого перечисления средств на счет автодилера), кредитов на рефинансирование обязательств, если это не увеличивает их размер, период охлаждения не применяется.

Также исключение составляет покупка товаров в кредит при личном присутствии заемщика в магазине или организации, а также случаи, когда несколько заемщиков или поручители принимают обязательства по договору, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".

Платформа согласий для обмена данными между финансовыми организациями

С 1 июля 2025 года начнёт работать подсистема платформы согласий ЕСИА, которая позволит кредитным, страховым и другим финансовым организациям обмениваться данными о клиентах, при этом клиенты смогут автоматически получать услуги без необходимости подтверждения данных, если они разместили согласие на информационный обмен через Госуслуги.

Законопроект об ограничении англицизмов

В первом чтении был одобрен законопроект, который предусматривает ограничения на использование англицизмов и иностранных слов, таких как "coffee", "sale", в публичном пространстве, включая рекламу, вывески и СМИ. Законопроект направлен на защиту русского языка, однако депутаты обещают его доработать ко второму чтению.

Ограничения для сервисов оплаты частями

В Госдуме обсуждается законопроект, который устанавливает лимит на использование BNPL-сервисов (оплата частями) в размере 60 тыс. рублей. Рассрочки на суммы свыше этой суммы будут учитываться в кредитной истории. Этот лимит может быть постепенно снижен в будущем.

Законопроект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях

Внесён законопроект, ограничивающий рекламу на заблокированных информационных ресурсах, таких как Нельзяgram* и Нельзяbook*. Поправки затрагивают рекламодателей, обязующихся соблюдать запреты, установленные судами по законам о противодействии экстремизму и терроризму.

*запрещены на территории РФ

Стандарт Банка России по безопасности QR-кодов

Банк России утвердил стандарт, регламентирующий безопасность использования QR-кодов при осуществлении переводов денежных средств. Стандарт включает требования к технологиям перевода, мерам защиты на различных этапах транзакции и сценариям использования QR-кодов для перевода средств. Этот стандарт может быть включен в внутренние документы организаций финансового рынка.