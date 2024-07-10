Псевдопсихологи, пропаганда чайлдфри, обновленный реестр запрещенных сайтов. Юридический дайджест #18

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Определение временных рамок действия запрета на выдачу потребительских кредитов при межвременной зонности

(Письмо Банка России от 18.02.2025 № 44-19/1193)

Банк России разъяснил порядок применения требований Федерального закона "О кредитных историях" в части определения даты начала действия запрета (снятия запрета) на заключение договоров потребительского кредита или займа, когда одна сторона сделки (заемщик или кредитная организация) находится в другой часовой зоне. Согласно законодательству, все временные метки, связанные с запретами и их снятием, должны фиксироваться по московскому времени.

Таким образом, кредитные организации и микрофинансовые организации обязаны руководствоваться именно московским временем при определении соответствующих дат.

Критерии актуальности данных для расчета долговой нагрузки заемщика

(Информационное письмо Банка России от 21.02.2025 № ИН-02-35/73)

Банк России направил рекомендации кредитным организациям и микрофинансовым организациям относительно использования данных из квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ) при расчете показателя долговой нагрузки заемщика. В соответствии с новыми требованиями, информация о среднемесячных платежах по кредитам или займам считается неактуальной, если с момента последнего представления сведений о соответствующем договоре в КБКИ прошло более трех месяцев. Это позволит исключить использование устаревших данных при принятии решений о предоставлении новых кредитов.

Регулирование психологической деятельности в РФ

(Законопроект № 846497-8, внесен в Государственную Думу)

В Государственную Думу внесен законопроект "Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации". Документ направлен на создание правовых основ для качественного оказания психологической помощи и платных психологических услуг. Законопроект различает два типа психологической деятельности:

Государственно регулируемая психологическая помощь , оказываемая профессиональными специалистами.

Платные психологические услуги , которые часто вызывают претензии к качеству и безопасности.

Законопроект исключает из своей сферы действия отношения, связанные с оказанием психиатрической и медицинской (медикаментозной) психотерапевтической помощи. Его принятие призвано противодействовать деятельности псевдопсихологов, использующих методы колдовства, магии или недобросовестных тренингов личностного роста под видом психологической помощи, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".

Актуализация реестра запрещенных сайтов

(Постановление Правительства РФ от 21.02.2025 № 193)

Правительство РФ внесло изменения в Постановление от 26 октября 2012 г. № 1101, регулирующее порядок создания, формирования и ведения единого реестра запрещенных сайтов. Изменения связаны с реализацией Федерального закона от 23 ноября 2024 г. № 411-ФЗ, который ввел запрет на распространение информации, пропагандирующей "чайлдфри". Новые правила устанавливают механизм включения сайтов, нарушающих этот запрет, в реестр запрещенных ресурсов.

Установление требований к идентификатору рекламы в Интернете

(Проект Приказа Роскомнадзора, ID проекта 02/08/02-25/00154458)

Роскомнадзор подготовил проект приказа, направленный на реализацию положений части 17 статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе". Документ устанавливает единые требования к идентификатору рекламы и социальной рекламы, его содержанию, порядку присвоения, срокам размещения, а также процедурам хранения и предоставления в Роскомнадзор.

Одновременно планируется отменить действующий Приказ Роскомнадзора от 30 ноября 2022 г. № 191, регулирующий аналогичные вопросы.

Снижение возраста принесения Присяги гражданина РФ

(Проект Федерального закона № 769953-8, принятый в первом чтении 13.02.2025)

Депутаты Государственной Думы предложили внести изменения в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", снижающие возраст для принесения Присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет. Кроме того, документ предусматривает дополнительные основания для признания решения о предоставлении гражданства недействительным, например, отказ заявителя от принесения Присяги или его смерть до завершения процедуры натурализации.

Регулирование систем премирования работников

(Проект Федерального закона № 513234-8, принятый в первом чтении 18.02.2025)

В рамках исполнения Постановления Конституционного Суда РФ от 15 июня 2023 г. № 32-П, где была признана неконституционной возможность произвольного установления правил исчисления премий на уровне локальных нормативных актов, предлагается внести изменения в статью 135 Трудового кодекса РФ. Новый законопроект обязывает работодателей детально регламентировать системы премирования, включая:

Виды премий;

Размеры выплат;

Сроки и основания начисления;

Условия получения, учитывающие качество, эффективность и продолжительность работы;

Влияние наличия или отсутствия дисциплинарных взысканий.