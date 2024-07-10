Елена Блиновская, детские автокресла и маткапитал. Юридический дайджест #19

В рамках осуществления надзора за участниками финансового рынка, Банк России направил письмо с рекомендациями относительно взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ, управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а также иных участников финансового рынка с блогерами, имеющими аудиторию более 10 тысяч подписчиков.

Регулятор констатирует активное распространение через социальные сети информации о выборе финансовых организаций, услуг, инструментов и инвестиционных предложений, которая может существенно влиять на принятие решений получателями финансовых услуг.

В этой связи Банк России рекомендует обеспечить наличие в материалах, размещаемых блогерами на возмездной основе, специальной пометки, указывающей на то, что информация распространяется в интересах и по заказу соответствующего участника финансового рынка.