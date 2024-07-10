Елена Блиновская, детские автокресла и маткапитал. Юридический дайджест #19

Письмо Банка России от 25.02.2025 № 018-59-1/1731 "О рекомендациях по взаимодействию с распространителями финансовой информации в социальных сетях"
В рамках осуществления надзора за участниками финансового рынка, Банк России направил письмо с рекомендациями относительно взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ, управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а также иных участников финансового рынка с блогерами, имеющими аудиторию более 10 тысяч подписчиков.
Регулятор констатирует активное распространение через социальные сети информации о выборе финансовых организаций, услуг, инструментов и инвестиционных предложений, которая может существенно влиять на принятие решений получателями финансовых услуг.
В этой связи Банк России рекомендует обеспечить наличие в материалах, размещаемых блогерами на возмездной основе, специальной пометки, указывающей на то, что информация распространяется в интересах и по заказу соответствующего участника финансового рынка.
Данная обязанность не распространяется на информацию, требующую обязательного обозначения как "реклама" в соответствии с Федеральным законом "О рекламе".
Законопроект N 849838-8 "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О такси"
Депутаты Государственной Думы внесли проект федерального закона, предусматривающий запрет на установление повышенных тарифов за использование специальных удерживающих устройств (например, детских автомобильных кресел) при оказании услуг легкового такси.
Авторы законопроекта отмечают, что текущая практика позволяет компаниям взимать до 15% дополнительной платы за перевозку детей с использованием таких устройств, что противоречит принципу равноправия потребителей.
Законопроект предлагает исключить возможность установления надбавок или повышающих коэффициентов за предоставление детских кресел, если это увеличивает стоимость перевозки. Предполагается, что данные изменения будут способствовать защите прав родителей и обеспечению доступности услуги для семей с детьми, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Признание Елены Блиновской виновной в уклонении от уплаты налогов
Суд вынес решение о признании Елены Блиновской виновной в совершении налогового правонарушения, связанного с уклонением от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. Расследование установило систематическое невыполнение обязательств по уплате налогов путем недостоверного декларирования доходов.
Данное дело демонстрирует усиление контроля над соблюдением налогового законодательства, особенно в отношении лиц с высоким уровнем дохода, использующих сложные схемы для минимизации налоговых платежей.
Федеральный закон от 28.02.2025 № 28-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Подписан закон, направленный на повышение качества медицинского и фармацевтического образования. Основные положения:
Запрет на дистанционное обучение : Установлен запрет на реализацию профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных технологий, за исключением случаев, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами.
Кадровое и материально-техническое обеспечение : Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов в сфере медицины и фармацевтики, должны соответствовать установленным требованиям к практической подготовке обучающихся. Соответствие подтверждается заключением Росздравнадзора, которое действует бессрочно с момента внесения записи в реестр заключений. Реестр будет вестись Росздравнадзором, который также определит порядок его формирования.
Сроки исполнения : Все образовательные организации обязаны получить указанное заключение не позднее 1 сентября 2026 года.
Дополнительные меры : Министерству здравоохранения РФ предоставлено право утверждать типовые программы дополнительного профессионального образования в области охраны здоровья и фармацевтической деятельности.
Закон вступает в силу с момента официального опубликования, однако некоторые положения, включая запрет на дистанционное обучение, начнут действовать с 1 марта 2026 года.
Федеральный закон от 28.02.2025 № 24-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
Программа материнского (семейного) капитала продлена до 31 декабря 2030 года. До настоящего времени действие программы было ограничено периодом до 31 декабря 2026 года. Принятый закон продлевает ее срок еще на четыре года.
Материнский капитал предоставляется семьям при рождении второго и последующих детей. Средства могут быть направлены на следующие цели:
Улучшение жилищных условий.
Оплата образования детей.
Формирование накопительной пенсии матери.
Другие направления, предусмотренные законодательством.
Продление программы направлено на поддержку демографического развития страны и укрепление социальной защиты семей с детьми.
Министерство цифрового развития разработало руководство для компаний, участвующих в новом проекте по оценке навыков IT-специалистов.
Этот проект поможет работодателям лучше понимать квалификацию программистов, даже если они не имеют официальных дипломов.
В документе подробно описано:
Как выбрать компанию, которая будет создавать систему проверки знаний специалистов
Какие фирмы могут использовать сертификаты о компетенциях при найме сотрудников
Как правильно организовать весь процесс от начала до конца
Эти рекомендации помогут сделать процедуру подтверждения квалификации программистов более прозрачной и эффективной. Теперь компании будут знать точный алгоритм действий при участии в эксперименте по оценке профессиональных навыков IT-специалистов.
Основная цель - создать удобную систему, которая позволит как работодателям находить подходящих специалистов, так и программистам доказывать свою квалификацию независимым способом. Все действия участников четко регламентированы, чтобы избежать путаницы и обеспечить успешное проведение эксперимента, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
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