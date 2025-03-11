Деятельность иноагентов, валюта и энергетики. Юридический дайджест #19

Проект Федерального закона N 830823-8 "О внесении изменений в Федеральный закон 'Об образовании в Российской Федерации' и статьи 9 и 11 Федерального закона 'О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”
Законопроект предлагает внести изменения, направленные на установление полного запрета для лиц, признанных иностранными агентами, на осуществление просветительской и образовательной деятельности, независимо от возраста аудитории.
Кроме того, проект предполагает возможность отмены лицензии для организаций, признанных иностранными агентами, а также введение запрета на получение муниципальной поддержки и включение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
Также проект уточняет, что все материалы, касающиеся деятельности иностранных агентов, должны распространяться с обязательным указанием их статуса.
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 21 февраля 2025 г. N 03-03-08/17113
Письмо Минфина разъясняет положения, касающиеся учета расходов на рекламу, размещенную в сети Интернет.
Согласно разъяснениям Роскомнадзора, расходы на рекламу, направленную на привлечение внимания пользователей, находящихся за пределами Российской Федерации, не регулируются пунктом 44 статьи 270 Налогового кодекса РФ. Следовательно, такие расходы не могут быть учтены для целей налогообложения прибыли, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Проект Федерального закона N 791244-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Проект закона предусматривает введение административной ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики.
Штрафы могут составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Установление ответственности за указанное нарушение на федеральном уровне предполагает усиление контроля за продажей данных товаров несовершеннолетним, с возможностью привлечения сотрудников полиции для составления протоколов.
Проект Федерального закона N 859523-8 "О внесении изменений в Федеральный закон 'О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации'"
Законопроект предполагает предоставление иностранным гражданам права осуществлять трудовую деятельность на территории двух соседних субъектов Российской Федерации по одному патенту.
Для реализации данной нормы необходимо заключение соглашений между регионами, в частности, между Москвой и Московской областью, а также Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.
Работодатели обязаны уведомлять территориальные органы МВД о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, работающими в этих двух регионах, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Информация Банка России от 07.03.2025 "О продлении ограничений на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2025 года"
Банк России продлевает до 9 сентября 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
Для граждан, чьи валютные счета были открыты до 9 марта 2022 года, остается лимит на снятие суммы, не превышающей 10 тыс. долларов США или эквивалент в евро, при условии, что они не использовали эту возможность ранее. Для средств, размещенных после 9 сентября 2022 года, выдача валюты осуществляется по курсу на день снятия. Юридическим лицам-нерезидентам продолжает действовать запрет на снятие наличной валюты.
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