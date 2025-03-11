Деятельность иноагентов, валюта и энергетики. Юридический дайджест #19

Законопроект предлагает внести изменения, направленные на установление полного запрета для лиц, признанных иностранными агентами, на осуществление просветительской и образовательной деятельности, независимо от возраста аудитории.

Кроме того, проект предполагает возможность отмены лицензии для организаций, признанных иностранными агентами, а также введение запрета на получение муниципальной поддержки и включение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Также проект уточняет, что все материалы, касающиеся деятельности иностранных агентов, должны распространяться с обязательным указанием их статуса.