МРОТ, потребительская рассрочка и периодические платежи. Юридический дайджест #48

Каждую неделю мы публикуем интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной. Начинаем сезон 2026.

С 4 января 2026 года изменили нормы о компенсации за нарушение исключительного права

Нормы о компенсации выделили в отдельную статью ГК РФ.

Закрепили, в частности, такие положения:

- нарушением исключительного права признают незаконное использование одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каким-либо одним способом;

- максимальный размер компенсации увеличен с 5 млн до 10 млн руб.;

- размер компенсации может быть ниже двукратного размера стоимости контрафактных материалов или права использования, если нарушение совершено при осуществлении предпринимательской деятельности, а виновный не знал и не должен был знать о таком нарушении

С 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 руб.

Минимальная зарплата выросла почти на 4 700 руб. Ранее она составляла 22 440 руб.

С 1 апреля 2026 года вводится в действие регулирование потребительской рассрочки

По общему правилу продавцам и исполнителям нельзя устанавливать для потребителей разные цены на товары, работы или услуги одного вида в зависимости, в частности, от того, осуществляется ли оплата одним платежом или в рассрочку.

Предоставлять сервис рассрочки могут только его операторы. Это банки, МФО и другие компании из реестра ЦБ РФ.

С 1 марта 2026 года заработает новая мера против навязывания потребителям платных цифровых подписок

Запрещено списывать периодические платежи с банковского счета потребителя в случае, когда он предоставил реквизиты, но потом отказался использовать их при расчетах за услуги по абонентскому договору.