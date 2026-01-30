МРОТ, потребительская рассрочка и периодические платежи. Юридический дайджест #48
С 4 января 2026 года изменили нормы о компенсации за нарушение исключительного права
Нормы о компенсации выделили в отдельную статью ГК РФ.
Закрепили, в частности, такие положения:
- нарушением исключительного права признают незаконное использование одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каким-либо одним способом;
- максимальный размер компенсации увеличен с 5 млн до 10 млн руб.;
- размер компенсации может быть ниже двукратного размера стоимости контрафактных материалов или права использования, если нарушение совершено при осуществлении предпринимательской деятельности, а виновный не знал и не должен был знать о таком нарушении
С 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 руб.
Минимальная зарплата выросла почти на 4 700 руб. Ранее она составляла 22 440 руб.
С 1 апреля 2026 года вводится в действие регулирование потребительской рассрочки
По общему правилу продавцам и исполнителям нельзя устанавливать для потребителей разные цены на товары, работы или услуги одного вида в зависимости, в частности, от того, осуществляется ли оплата одним платежом или в рассрочку.
Предоставлять сервис рассрочки могут только его операторы. Это банки, МФО и другие компании из реестра ЦБ РФ.
С 1 марта 2026 года заработает новая мера против навязывания потребителям платных цифровых подписок
Запрещено списывать периодические платежи с банковского счета потребителя в случае, когда он предоставил реквизиты, но потом отказался использовать их при расчетах за услуги по абонентскому договору.
То же касается данных об электронных средствах платежа. Речь идет о плате за цифровые подписки на музыкальные платформы, видеосервисы и др. Исполнитель обязан обеспечить прием отказа потребителя, в том числе в электронной форме.
Ирина Туркина, ведущий юрист ЮФ Консалт
