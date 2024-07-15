Автоматизация и IT в отеле: как использовать аналитику на различных этапах жизни гостиничного бизнеса

Сейчас многие бизнес-процессы автоматизируются. Компании, вставшие на путь цифровизации, получают преимущество на рынке. Начинать стоит с работы с данными – уверен Алексей Пряслов, создатель программы для автоматизации управленческого учета в отелях HOMS. Он рассказал, зачем гостинице аналитика, и что для нее предлагают отечественные разработчики ПО.

Значение аналитики в гостиничном бизнесе

В настоящее время руководители гостиниц по всему миру четко понимают, что принимать решения только на основе интуиции и ощущений ошибочно. Это ярко отражено в тезисе: «Управлять можно только тем, что можно измерить».

Мы живем в эпоху тотального оцифровывания всего – поведения покупателей, действий сотрудников, решений руководителей, инвестиций акционеров и т.д. Постепенно эта информация накапливается и превращается в данные.

Многие компании имеют обширный пул данных. Например, в гостиницах – это база всех когда-либо проживавших гостей, количество заказанной ими в аутлетах еды, данные о перемещении по гостинице клиентов и сотрудников с камер наблюдения, датчиков движения и доступа. Отдельная вселенная — учетная база данных, содержащая информацию о поставщиках, покупателях, сотрудниках, активах и пассивах компании, дивидендах акционерам, налогах и т.д.

В настоящее время уже можно говорить о том, что данные — актив гостиницы, и им необходимо пользоваться через анализ данных и метрик отеля. Соответственно только анализ, основанный на метриках, позволяет принимать точные управленческие решения.

Аналитика на разных этапах деятельности гостиничного проекта: на что обращать внимание

Если говорить об инвестиционной стадии, то на ней ключевыми метриками являются реальные сроки завершения строительства, количество людей на стройплощадке и отсутствие кассовых разрывов для финансирования стройки.

На операционной стадии ключевыми направлениями анализа отеля являются:

бенчмаркинг (сравнение метрик отеля с конкурентами);

анализ динамики ценообразования отеля (отказ от фиксированного прайс-листа);

анализ отзывов гостей;

анализ результатов mystery guest;

анализ спроса на разные категории номеров и блюда меню в точках питания;

сравнение фактических данных отеля с плановыми данными и результатами прошлого года;

факторный анализ отклонений;

анализ Что Если.

Вызовы и барьеры: трудности при сборе аналитики в гостинице

Ключевая сложность — наличие большого числа разного программного обеспечения. В арсенале современной гостиницы находится не менее четырех IT-систем.

На Front Office — это Property Management System, позволяющая регистрировать гостя, планировать брони, управлять ценами, фиксировать оплату за проживание. В ресторанах – Restaurant Management System, фиксирующая выручку по ресторану. В СПА – похожая программа, в которой отражается выручка этого подразделения. А вот расходы гостиницы отражаются в учетной системе, к примеру, в 1С.

Для понимания картины в целом необходимо объединение данных всех систем. За это отвечает автоматизация управленческого учета. Без нее всю информацию приходится переносить вручную, что чревато утратой важных данных и ошибками.

Кроме того, вести управленческий учет в индустрии гостеприимства важно по формату USALI — он действует в отрасли около ста лет, и доказал свою эффективность. До недавнего времени такую услугу предоставляли зарубежные компании. Однако сейчас они ушли с российского рынка. К счастью, это уже перестало быть проблемой.

IT-продукты для аналитики в отелях: что предлагают отечественные разработчики

Ключевая тенденция индустрии гостеприимства последних трех лет — замещение иностранного ПО российским. Следует отметить, что процесс идет весьма успешно.

Отечественные IT-решения уже есть практически по всем направлениям деятельности отеля:

бенчмаркинг — Hotel Advisors;

PMS — Shelter, TravelLine, Bnovo, Libra;

RMS — r_Keeper, IIKO;

СПА — TNG;

Управленческий учет — программа HOMS (Hotel Operational Management Software).

Российское ПО для отельеров проще и создано на основе опыта работы с зарубежными аналогами, а значит, часть набитых иностранными производителями «шишек» в нем удалось избежать. А иногда и превзойти их. Поэтому проблему с аналитикой отечественные отельеры сегодня могут решить довольно быстро, главное – начать.