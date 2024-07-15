Переквалификация роялти в дивиденды и отказ в праве на их включение в состав расходов по налогу на прибыль.

Суть спора:

Налогоплательщик выплачивал иностранной компании роялти, учитывая эти затраты как расходы по налогу на прибыль. Инспекция признала выплаты дивидендами и отказала в учете расходов. Актор обжаловал это решение, указывая на возможное двойное налогообложение, что нарушает Конвенцию между Россией и Израилем от 25.04.1994. Истец также ссылался на лицензионное соглашение, по которому иностранная компания предоставляет ему право на использование ноу-хау. Заявитель настаивает на том, что выплаты соответствуют условиям соглашения и должны классифицироваться как лицензионные вознаграждения, а не дивиденды.

Позиция ФНС: ФНС провела анализ лицензионного соглашения между налогоплательщиком и иностранной компанией, результаты которого выявил, что соглашение не соответствует ст 1469 ГК РФ, так как переданные технологии не подлежат охране как ноу-хау. Также отмечено, что после его заключения расходы налогоплательщика значительно увеличились. На основании этого ФНС сделала вывод, что цель соглашения заключалась в снижении налоговых обязательств по налогу на прибыль. Это нарушает ст 54.1 НК РФ, а понесенные расходы признаются экономически неоправданными, что противоречит ст 252 НК РФ.

Итог:

ФНС квалифицировала действия налогоплательщика как направленные на уклонение от налогообложения, что может привести к доначислению налогов и штрафам.