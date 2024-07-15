Изменения в УСН с 2025 года

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в УСН, внесенные Федеральным Законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Для применения УСН необходимо соблюдение следующих условий

◾️ Доходы за 9 месяцев 2024 года не должны превышать 337,5 миллионов рублей с ежегодной индексацией.

◾️Остаточная стоимость основных средств не более 200 миллионов рублей.

◾️ Средняя численность работников не должна превышать 130 человек.

Предприниматели, применяющие УСН, могут продолжать использование данной системы налогообложения, если

◾️ Доходы за текущий период не превышают 450 миллионов рублей.

◾️ Остаточная стоимость основных средств не более 200 миллионов рублей.

Отмена повышенных ставок по УСН

С 2025 года отменяются повышенные ставки по УСН, оставляя базовые: 6% для «доходы» и 15% для «доходы минус расходы».

Права регионов:

◾️ Регионы вправе понижать данные ставки. Например, в Севастополе действуют ставки 4% (3% и 1% для некоторых видов) и 10% (5%) соответственно.

НДС для упрощенцев

◾️ «Упрощенцы» стали плательщиками НДС с освобождением при доходах до 60 миллионов рублей. Новые организации и ИП также могут воспользоваться этим освобождением автоматически.

Выбор ставки НДС

Если доходы превышают 60 миллионов, можно выбрать:

◾️ Общие ставки 20% (10%) с вычетами.

◾️Пониженные ставки: 5% для доходов до 250 миллионов и 7% до 450 миллионов, но без права на вычеты. Входящий НДС может включаться в расходы при объекте «доходы минус расходы».