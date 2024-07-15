Рубрика #FAQ или вопросы, с которыми я часто сталкиваюсь

Обязательно ли предоставлять отчетность в СФР и ФНС, если деятельность ООО не велась более 10 лет, а исключение из ЕГРЮЛ пока не наступило.

Вопрос: ООО у которой хозяйственная деятельность не велась более 10 лет, подавалось нулевая отчётность. В ЕГЮРЛ в конце 2023 года внесена запись о недостоверности сведений о юр лице. Перестали сдавать нулевую отчётность. Ждём исключения, исключения пока нет. Обязательно предоставлять отчётность в СФР и ФНС? Сколько длится исключение из ЕГРЮЛ, не повлияет ли дальнейшая подача на решение об исключении?

Ответ:

Даже если хозяйственная деятельность не ведется, организация обязана продолжать сдавать нулевую отчетность в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Социальный фонд России (СФР). Это касается как бухгалтерской, так и налоговой отчетности.

ФНС может инициировать процедуру исключения юридического лица из ЕГРЮЛ, если оно не осуществляет деятельность в течение определенного периода времени и/или не подает отчетность. Однако эта процедура требует соблюдения ряда условий (ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ), таких как:

- Наличие записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

- Отсутствие активности организации в течение 6 месяцев после внесения такой записи.

- Непредставление организацией возражений против исключения.

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❗️Таким образом, несмотря на отсутствие хозяйственной деятельности, необходимо продолжать сдавать отчетность и следить за соблюдением всех требований законодательства.