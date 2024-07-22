Преимущества использования Task Mining в бухгалтерии

Task Mining – это аналитика операций. Основа любого бизнеса – это процессы – от подбора персонала до кредитования и скоринга. Но и сами процессы не монолитны, а состоят из бизнес-операций. Бизнес-операция — это отдельное действие – или набор действий – которые выполняются в рамках бизнес-процесса и направлены на выполнение конкретных задач. Если брать бухгалтерию, то здесь процесс – управление дебиторской отчетностью, а операции – формирование и выставление счетов, мониторинг задолженности, напоминания и взыскание и т.д. Task Mining собирает данные о том, какие действия выполняются, в каком порядке и сколько времени это занимает. В результате можно увидеть весь процесс работы сотрудников, обнаружить все операции, выявить из них наиболее трудозатратные и оценить потенциал их оптимизации.

Работает это так: устанавливается специальное программное обеспечение, которое записывает взаимодействия сотрудника с интерфейсами рабочих приложений, например, заполнение полей, переходы между вкладками и окнами и др. Затем эти данные анализируются при помощи специальных алгоритмов, строятся дашборды – интерактивные панели. Это и помогает выявить те самые «узкие места», повторяющиеся действия и возможности для автоматизации.