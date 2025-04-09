ЦОК ПРЕМ Космос (2) 09.04 Мобильный
Дмитрий Дубровский
Пользователи интернета

Статистика блога компании на «Клерке»

Всем привет, хорошая новость для всех пользователей «Клерке», у которых заведена компания в бизнес кабинете. Добавили расширенную статистику в профиль компании.

Мы доработали страницу статистики в профиле компании. Теперь там появилась информация о дополнительной статистике — «Просмотры», «Открытия» и «Дочитывание» постов в блоге.   

Так же вывели данные о «просмотрах» и «открытиях» спецпредложений компании. На страницу статистики можно попасть перейдя в профиль компании и выбрав вкладку «Статистика». 

Важно! Данная страница доступна только владельцу компании. Подробнее об услугах для бизнеса.

Информации об авторе

Дмитрий Дубровский

Дмитрий Дубровский

Project manager в Клерк.Ру

2 подписчика 1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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