Статистика блога компании на «Клерке»

Всем привет, хорошая новость для всех пользователей «Клерке», у которых заведена компания в бизнес кабинете. Добавили расширенную статистику в профиль компании.

Мы доработали страницу статистики в профиле компании. Теперь там появилась информация о дополнительной статистике — «Просмотры», «Открытия» и «Дочитывание» постов в блоге.



Так же вывели данные о «просмотрах» и «открытиях» спецпредложений компании. На страницу статистики можно попасть перейдя в профиль компании и выбрав вкладку «Статистика».



Важно! Данная страница доступна только владельцу компании. Подробнее об услугах для бизнеса.